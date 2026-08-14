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Александр Козловский: Правила игры для выпускников должны быть стабильными и предсказуемыми

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«Полностью поддерживаю позицию фракции и коллег: правила игры для выпускников и их семей должны быть стабильными и предсказуемыми», - сказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя позицию однопартийцев по вопросу сохранения правил поступления в высшие учебные заведения. Об этом сообщили в региональном отделении партии. 

 

«Для Псковской области это особенно чувствительный вопрос. У нас значительная часть школ расположена в малых городах и сельской местности, где ребята готовятся к экзаменам в иных условиях, чем в крупных мегаполисах. Любое резкое усложнение формата ЕГЭ или внезапная перестройка системы учёта олимпиад бьёт в первую очередь именно по таким выпускникам, у которых и без того меньше ресурсов для дополнительной подготовки», — отметил Александр Козловский.

При этом он согласен с замруководителя фракции в Госдуме Евгением Ревенко: «Точечная настройка необходима. Мы видим, что в приёмных кампаниях последних лет возникали перекосы, когда отдельные категории олимпиад или дополнительные баллы создавали неравные стартовые условия при конкурсе на бюджетные места. Важно, чтобы корректировки были именно точечными, а не революционными. Для псковских семей, где ребёнок ещё в девятом классе начинает выстраивать траекторию к поступлению в ПсковГУ или в вузы Петербурга, Москвы, любая неопределённость — это огромный стресс».

«Радует, что партия ведёт этот диалог в рамках обновления Народной программы, опираясь на обратную связь от родителей и педагогов. Это тот случай, когда решения должны рождаться не в кабинетах, а из реального опыта людей. Сохранить то, что работает, убрать то, что искажает справедливость, и дать школьникам чёткий горизонт планирования — именно такой подход я считаю единственно верным», — подчеркнул парламентарий.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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