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«Единая Россия» выступила за сохранение условий для поступающих в вузы

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Усложнять ЕГЭ не следует, но систему поступления необходимо точечно настроить: прежде всего устранить перекосы при учёте результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест, считают в «Единой России». Как сообщили в пресс-службе партии, правила должны оставаться понятными для школьников и семей, которые заранее планируют поступление.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Перед началом нового учебного года "Единая Россия" подводит итоги ЕГЭ и приёмной кампании вместе с родителями и педагогами. Их позиция должна стать основой для дальнейших решений. Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьёзно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и с учётом их последствий», — разъяснил замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.

Он напомнил, что эти предложения «Единая Россия» обсуждает в рамках подготовки обновлённой Народной программы.

«Задача — сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», — резюмировал Евгений Ревенко.
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