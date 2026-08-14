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Николай Козловский: Культурная жизнь во многом определяет атмосферу города

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Культурная жизнь горожан напрямую влияет на производительность труда, ведь отдохнувший человек способен работать эффективнее, отметил глава Великих Лук Николай Козловский в своем еженедельном обращении.

В преддверии 860-летия Великих Лук глава города рассказал о культуре — сфере, которая во многом определяет атмосферу города, объединяет людей и помогает сохранять связь поколений. Как отметил Николай Козловский, культурная жизнь влияет на качество жизни горожан, на производительность труда, а значит, и на экономическое развитие города: «Человек, который хорошо отдохнул и находится в хорошем настроении, способен работать эффективнее и продуктивнее. Поэтому город последовательно развивает культурную инфраструктуру».

Николай Козловский поделился, что одним из наиболее масштабных проектов последних лет стала реставрация Великолукской земляной крепости с элементами благоустройства и музеефикации. Была проведена и реконструкция Великолукского драматического театра. «Сегодня театр пополняет репертуар, участвует в гастрольных проектах. Ежегодно спектакли нашего театра посещают более шестидесяти тысяч зрителей», — прокомментировал глава города.

В Великих Луках развивается и музыкальное образование. Николай Козловский добавил, что была капитально отремонтирована Детская музыкальная школа имени Мусоргского, в Доме культуры Ленинского Комсомола отремонтирована кровля здания и приобретено современное звуковое оборудование: «Это позволяет значительно повысить качество проведения городских мероприятий».

На данный момент в городе также продолжается обновление музейной инфраструктуры. Идет капитальный ремонт Краеведческого музея города. После завершения работ здесь будут созданы современные условия для хранения экспонатов, формирования экспозиций и работы с посетителями. Глава города отметил, что в Великих Луках есть и уникальные музейные учреждения — Мемориальный дом-музей академика Виноградова — единственный в России.

Большое внимание администрация Великих Лук уделяет библиотекам: в городе работает старейшая библиотека имени Семевского с богатым книжным фондом, также функционируют две модельные библиотеки нового поколения.

При координации городского комитета культуры в последние годы проведён значительный объём работ по ремонту и благоустройству воинских мемориалов, памятников, бюстов. Отремонтирован знаменитый памятник Героя Советского Союза Александра Матросова. «Работы были приурочены к 70-летнему юбилею монумента и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза», — заметил Николай Козловский.

«Высокий уровень работы сферы культуры особенно ярко проявился в проведении крупных памятных мероприятий. Совсем скоро Великие Луки отпразднуют своё 860-летие. В сфере культуры идёт большая подготовка к мероприятиям. Это возможность ещё раз показать богатую историю, культуру и творческие традиции нашего города. Уверен, что впереди нас ждёт много интересных событий, которые позволят каждому великолучанину почувствовать себя частью большой истории нашего города! Наша общая задача — сделать так, чтобы эта история продолжалась, чтобы Великие Луки развивались, становились комфортнее, привлекательнее и интереснее для тех, кто здесь живёт, работает и приезжает к нам», — заключил Николай Козловский.
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Козловский Николай Николаевич

Козловский Николай Николаевич

Глава города Великие Луки

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