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Анастасия Спиридонова, ярмарка и феерия аэростатов: стала известна программа Дня города Великие Луки

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День города Великие Луки жители и гости отметят 22 августа. В этом году праздник будет посвящён 860-летию первого упоминания города в летописи. Полную программу мероприятий Псковской Ленте Новостей предоставили в городской администрации.

Изображение: администрация города Великие Луки

Старт праздника начнется на острове Дятлинка. В 10:00 здесь откроются спортивно-массовые мероприятия. Великолучан ждут турнир по рыбной ловле с берега, соревнования по стритболу, футболу, пляжному волейболу, настольному теннису и дартсу, выполнение нормативов ГТО, веселые старты и соревнования по жиму штанги лежа.

С 11:00 до 12:00 на площади Вознесения состоится церемония открытия Дня города «Великолукский благовест».

В 12:15 на площади Ленина пройдет церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы».

Еще одной точкой притяжения праздника станет парк «Петровский», где развернется фестиваль «Великолукский ранет»:

  • 12:00 - 20:00 — ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»;
  • 13:00 - 18:00 — поэтическая площадка: «Читающий город» и «Читальный зал под облаками»;
  • 13:00 - 18:00 — интерактивные площадки: «ИгроГРАД», «Молодежный квартал», «Кванториум», «Ретро город», «Юбилейный сувенир», фотозоны и мастер-классы;
  • 13:00 - 18:00 — марафон искусств с показом мод, гимнастическими этюдами, эквилибристикой и танцевальным баттлом;
  • 15:00 - 17:00 — гастрономическая площадка. 

На Летней эстраде с 13:00 до 19:00 запланирована праздничная концертная программа с участием великолукских творческих коллективов, солистов и музыкальных групп. В «Луки Парке» с 15:00 до 18:30 пройдет летний лагерь стартапов.

Затем программа переместится на площадь Ленина. В 20:00 перед гостями выступит российская певица, уроженка Великих Лук, участница первого сезона шоу «Голос» Анастасия Спиридонова, а с 21:00 до 22:00 праздничную программу продолжит кавер-группа «Микрон». В это же время, с 21:00 до 22:00, на площади Матросова запланирована феерия аэростатов. 

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