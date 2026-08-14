 
Общество

В Псковской области за 2025 год произвели 111 тонн меда

0

Псковскими хозяйствами всех категорий произведено 111 тонн меда в 2025 году, сообщили в Псковстате. 

Изображение: Псковстат

Липовый, гречишный, акациевый, подсолнечный и еще десятки видов меда известны человечеству с давних пор. За свои полезные свойства мед называют эликсиром молодости.

В 2025 году хозяйствами всех категорий произведено 111 тонн меда. Большую часть (92,8% объема меда) произвели в хозяйствах населения. Всего в области в 2025 году насчитывалось 13,4 тысячи пчелиных семей.

Напомним, Медовый Спас открывает августовскую череду трех Спасов сегодня, 14 августа.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026