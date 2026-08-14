В Псковской области за 2025 год произвели 111 тонн меда

Псковскими хозяйствами всех категорий произведено 111 тонн меда в 2025 году, сообщили в Псковстате.

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Липовый, гречишный, акациевый, подсолнечный и еще десятки видов меда известны человечеству с давних пор. За свои полезные свойства мед называют эликсиром молодости.

В 2025 году хозяйствами всех категорий произведено 111 тонн меда. Большую часть (92,8% объема меда) произвели в хозяйствах населения. Всего в области в 2025 году насчитывалось 13,4 тысячи пчелиных семей.

Напомним, Медовый Спас открывает августовскую череду трех Спасов сегодня, 14 августа.