Медовый Спас отмечают в России сегодня

Медовый Спас открывает августовскую череду трех Спасов. В народной традиции к этому времени поспевал мед нового сбора: пасечники начинали отбирать соты, а часть урожая приносили в храм для освящения. Однако церковный смысл 14 августа связан не с медом, а прежде всего с почитанием Креста Господня.

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В народной августовской череде это первый праздник, получивший название Спаса. Следующая дата — 19 августа: в этот день наступает Яблочный Спас. Цикл закрывает праздник 29 августа — Ореховый Спас, или Хлебный.

В церковном календаре 14 августа — это Происхождение, или Изнесение, честных древ Животворящего Креста Господня. В данном случае «происхождение» означает не возникновение реликвии, а ее торжественное вынесение из места хранения для всеобщего поклонения. Словом «древо» в церковной лексике обозначают дерево Креста, на котором, по евангельскому повествованию, был распят Иисус Христос.

В тот же день совершается память мучеников Маккавеев. Речь идет о братьях Авиме, Антонине, Гурии, Елеазаре, Евсевоне, Алиме и Маркелле, их матери Соломонии и наставнике Елеазаре. Маккавеи жили во II веке до нашей эры. В ту эпоху селевкидский царь Антиох IV Эпифан принуждал население Иудеи к эллинизации. Братья не согласились участвовать в языческих ритуалах и предпочли смерть отказу от своих убеждений. Христианская церковь чтит их как мучеников ветхозаветного времени.

Истоки церковного празднования ведут в Константинополь. В начале августа часть Животворящего Креста доставляли из императорской сокровищницы в собор Святой Софии, а затем носили по улицам столицы. Благодаря этому горожане могли поклониться святыне.

Во время процессий духовенство читало молитвы и освящало воду. Жаркая погода в летнем Константинополе способствовала распространению инфекций. Поздние церковные тексты сообщают, что крестный ход со святыней воспринимался жителями как духовное средство защиты от эпидемий. Со временем обычай вошел в богослужебную традицию.

Празднование в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы связано уже с событиями русской истории. В 1164 году князь Андрей Боголюбский отправился в поход на волжских булгар и одержал победу. Согласно преданию, перед сражением его войско молилось перед образом Богородицы и Крестом, которые взяли с собой в поход.

И константинопольский крестный ход, и военный поход XII века первоначально не имели никакого отношения к пчеловодству. Мед стал атрибутом даты позднее — после того как церковное торжество встроилось в народный земледельческий календарь.

Для православного христианина главным событием 14 августа является церковная служба. В храмах проходит литургия, для поклонения выносят Крест и совершают малое освящение воды. Во многих приходах после богослужения священник также освящает принесенный прихожанами мед.

В прошлом часть угощения жертвовали храму либо отдавали малоимущим, а оставшийся мед подавали дома. Благодаря этому праздник нового урожая соединял семейную трапезу с заботой о тех, кому нужна поддержка.

Праздничные блюда должны соответствовать начавшемуся Успенскому посту: их готовят без яиц, мяса и молочных продуктов. На стол ставили пряники, коврижки с медом, постные блины, лепешки и маковые булочки.

В деревнях к празднику очищали колодцы, приводили в порядок родники и убирали пространство вокруг источников. Кроме того, во многих местностях Первый Спас воспринимали как предвестие завершения купального сезона: августовские ночи становились холоднее, вслед за ними остывала и вода в реках, пишет «Газеты.Ru».