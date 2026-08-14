В Народную программу ЕР поступило более 3 млн обращений россиян

По всей стране в Народную программу «Единой России» уже поступило более трёх миллионов обращений от россиян. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Max.

Инициативы поступают от самих жителей, трудовых коллективов и общественников. Партия, по словам Александра Козловского, обсуждает то, что действительно волнует людей на местах. Дороги и благоустройство, медицина и образование, ЖКХ, развитие сельских территорий и поддержка семей — именно из таких конкретных вопросов складывается будущая программа, отметил депутат.

Александр Козловский подчеркнул, что по всей стране обсуждение таких инициатив стало одной из основных тем заседания Экспертного совета по подготовке программы.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил: документ должен быть подробным и конкретным. За каждым пунктом должны стоять понятная задача, механизм её реализации и, где это необходимо, соответствующие законодательные решения.

«Среди инициатив, которые уже предложено включить в программу, — принцип «одного окна» для получения мер поддержки семьями с детьми, развитие молодёжной инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, совершенствование сферы ЖКХ и развитие сельских территорий. Обсуждается и преподавание школьникам основ работы с искусственным интеллектом», - рассказал Александр Козловский.

Отдельное направление посвятят сохранению исторической памяти. Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный предложил создавать при муниципальных библиотеках центры исторического просвещения. В них будут проходить встречи с ветеранами, лекции и показы документальных фильмов.

«Работа над Народной программой ЕР продолжается. Для нас важно, чтобы предложения, которые сегодня звучат в городах и округах Псковщины, получили своё отражение в этом документе и в дальнейшем стали основой для конкретных решений», - заключил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Народная программа «Единой России» станет основой работы партии до 2031 года.