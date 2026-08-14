Новая Народная программа «Единой России» определит план работы до 2031 года

Предложения по демографии, кадрам, техническому суверенитету, искусственному интеллекту, культуре и традиционным ценностям представили на Экспертном совете партии «Единая Россия» с участием руководителей общественных объединений, госкорпораций, федеральных вузов, бизнеса. Как сообщили представители партии, новый программный документ, в который уже поступило более трёх миллионов обращений со всей страны, получился серьёзным, подробным и конкретным.
Фотографии: Екатерина Штукина / «Единая Россия»
Он напомнил, что президент Владимир Путин, выступая на первом этапе съезда, подчеркнул, что программа должна быть по-настоящему народной.
Большинство обращений в Народную программу ЕР связано с обустройством страны: они касаются равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде. Структура документа в целом определена: там будут указаны вызовы, стоящие перед страной, а также ответы на эти вызовы.
Чтобы сделать документ по-настоящему работающим инструментом, Дмитрий Медведев поручил сопроводить каждый пункт новой Народной программы «Единой России» экспертными комментариями — с такой инициативой обратилась председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва.
Елена Шмелёва также предложила запустить партийный проект «Кадры для науки в регионах» с целевым набором и служебным жильём по образцу программ для врачей и учителей; гарантировать возможность качественного трудоустройства студентов по выбранной специальности максимум в течение двух лет после окончания обучения; создать для села сетевые и онлайн-форматы с очными региональными модулями, чтобы за повышением квалификации не пришлось ехать в столицу (при этом цифровые и ИИ-компетенции должны стать обязательной частью каждой программы); масштабировать лучшие практики повышения производительности, создав общедоступный реестр и выделить в нём категорию «предприятия — заказчики разработок» с подтверждённым эффектом и обучением сотрудников.
Среди предложений по усилению поддержки семей и молодёжи: внедрение принципа одного окна для получения мер поддержки, разработка региональных стандартов работы с молодёжью, совершенствование механизмов государственно-частного партнёрства для создания и обновления молодёжной инфраструктуры.
Успешно развиваться бизнесу позволят стимулирование спроса, как внутреннего, так и внешнего; расширение практики заключения офсетных контрактов; рефинансирование импортозамещения; поддержка социально ответственного бизнеса, снижение фискальной административной нагрузки на бизнес; докапитализации программ поддержки высокотехнологичных производств и проектов, которые закрывают технологические разрывы, отметил член Бюро Высшего совета партии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв представил три фундаментальные темы, которые, по его мнению, требуют особого внимания в новом программном документе «Единой России»: связь науки и производства; культура производительности труда и системный подход к внешнеэкономической деятельности. Что касается последнего, по его словам, необходимый инструментарий для работы есть, но системность и приоритетность этого направления утрачены.
Дмитрий Медведев заявил, что старая система, державшаяся на жёсткой дисциплине и принуждении, ушла в прошлое. А «Единая Россия» будет способствовать развитию альянса науки и производства.
Дмитрий Медведев также поддержал инициативу об использования ИИ в интересах человека в сфере образования и здравоохранения. В частности, речь идёт о включении в школьную программу отдельного предмета по искусственному интеллекту, используя уже существующую единую инфраструктуру.
Дмитрий Медведев предложения поддержал и поручил их проработать. Он подчеркнул, что подготовка Народной программы ЕР должна завершиться в ходе второй части съезда 22 августа, но на его площадке планируется проработать и дополнительные инициативы. В их числе — предложения от президента, заявил Дмитрий Медведев. После этого окончательную версию документа вынесут на голосование.
«То есть окончательное решение — за делегатами съезда», — резюмировал он.
Старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия провела аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчиталось о выполнении Народной программы «Единой России» по всем направлениям.
Новая Народная программа ЕР будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Пресс-портреты