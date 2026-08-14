Новая Народная программа «Единой России» определит план работы до 2031 года

Предложения по демографии, кадрам, техническому суверенитету, искусственному интеллекту, культуре и традиционным ценностям представили на Экспертном совете партии «Единая Россия» с участием руководителей общественных объединений, госкорпораций, федеральных вузов, бизнеса. Как сообщили представители партии, новый программный документ, в который уже поступило более трёх миллионов обращений со всей страны, получился серьёзным, подробным и конкретным.

Фотографии: Екатерина Штукина / «Единая Россия»

«Только конкретным образом поставленные задачи можно выполнить. Это будет работа для законодательных органов, Госдумы, которая должна будет принять необходимый набор законов. Естественно, часть решений должны приниматься на правительственном уровне — в необходимых случаях на основании поручений главы государства», — пояснил председатель партии Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что президент Владимир Путин, выступая на первом этапе съезда, подчеркнул, что программа должна быть по-настоящему народной.

«Мы по такому пути уже идём не первый раз. Стараемся аккумулировать предложения граждан, тем более, в такой сложный период, как сейчас. Только тогда партия может сохранить свою объединяющую, консолидирующую роль», — сказал он.

Большинство обращений в Народную программу ЕР связано с обустройством страны: они касаются равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде. Структура документа в целом определена: там будут указаны вызовы, стоящие перед страной, а также ответы на эти вызовы.

Чтобы сделать документ по-настоящему работающим инструментом, Дмитрий Медведев поручил сопроводить каждый пункт новой Народной программы «Единой России» экспертными комментариями — с такой инициативой обратилась председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва.

«Сила программы — в том, что она опирается на опыт людей, их реальные предложения», — уверена она.

Елена Шмелёва также предложила запустить партийный проект «Кадры для науки в регионах» с целевым набором и служебным жильём по образцу программ для врачей и учителей; гарантировать возможность качественного трудоустройства студентов по выбранной специальности максимум в течение двух лет после окончания обучения; создать для села сетевые и онлайн-форматы с очными региональными модулями, чтобы за повышением квалификации не пришлось ехать в столицу (при этом цифровые и ИИ-компетенции должны стать обязательной частью каждой программы); масштабировать лучшие практики повышения производительности, создав общедоступный реестр и выделить в нём категорию «предприятия — заказчики разработок» с подтверждённым эффектом и обучением сотрудников.

Среди предложений по усилению поддержки семей и молодёжи: внедрение принципа одного окна для получения мер поддержки, разработка региональных стандартов работы с молодёжью, совершенствование механизмов государственно-частного партнёрства для создания и обновления молодёжной инфраструктуры.

Успешно развиваться бизнесу позволят стимулирование спроса, как внутреннего, так и внешнего; расширение практики заключения офсетных контрактов; рефинансирование импортозамещения; поддержка социально ответственного бизнеса, снижение фискальной административной нагрузки на бизнес; докапитализации программ поддержки высокотехнологичных производств и проектов, которые закрывают технологические разрывы, отметил член Бюро Высшего совета партии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв представил три фундаментальные темы, которые, по его мнению, требуют особого внимания в новом программном документе «Единой России»: связь науки и производства; культура производительности труда и системный подход к внешнеэкономической деятельности. Что касается последнего, по его словам, необходимый инструментарий для работы есть, но системность и приоритетность этого направления утрачены.

Дмитрий Медведев заявил, что старая система, державшаяся на жёсткой дисциплине и принуждении, ушла в прошлое. А «Единая Россия» будет способствовать развитию альянса науки и производства.

«Впервые мы решили включить технологический раздел в программу — раньше казалось, что это сугубо правительственная история. Но жизнь состоит из массы человеческих связей, и у партии есть свой ресурс — огромное количество коммуникаций на разных уровнях», — сказал председатель партии.

Дмитрий Медведев также поддержал инициативу об использования ИИ в интересах человека в сфере образования и здравоохранения. В частности, речь идёт о включении в школьную программу отдельного предмета по искусственному интеллекту, используя уже существующую единую инфраструктуру.

Дмитрий Медведев предложения поддержал и поручил их проработать. Он подчеркнул, что подготовка Народной программы ЕР должна завершиться в ходе второй части съезда 22 августа, но на его площадке планируется проработать и дополнительные инициативы. В их числе — предложения от президента, заявил Дмитрий Медведев. После этого окончательную версию документа вынесут на голосование.

«То есть окончательное решение — за делегатами съезда», — резюмировал он.

Старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия провела аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчиталось о выполнении Народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Новая Народная программа ЕР будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.