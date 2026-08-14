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Диетолог предупредила о разрушении полезных веществ при нагревании меда

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Мед крайне не рекомендуется нагревать, потому что так в нем разрушаются питательные вещества, если это все же необходимо, то стоит использовать водяную баню. Об этом рассказала старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Юлия Чехонина.

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«Полезные вещества, которые содержатся в меде, могут разрушаться при нагревании. И чем выше температура, тем более разрушительное воздействие оказывается на мед, поэтому мед не рекомендуется подвергать нагреванию и уж тем более кипячению. И если возникла необходимость все-таки нагреть мед, если он затвердел и засахарился, то лучше делать это на водяной бане», — сказала Юлия Чехонина.

Она рекомендовала добавлять мед в охлажденный чай — так он может улучшить вкусовые качества напитка, — или есть его чайной ложкой, но не более одной-двух, как вкусовой продукт, запивая чаем, пишет ТАСС.

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