Россиянам стали продавать вызывающий галлюцинации и обмороки мед

На площадках популярных российских маркетплейсов появились в продаже сорта «безумного» меда, который советуют употреблять для лечения, хотя он зачастую вызывает галлюцинации и обмороки. Совсем не лечебный эффект от сладости подтверждают многочисленные исследования ученых.

В карточках товара обозначен «безумный» мед, который производят гигантские гималайские пчелы Apis Laboriosa. Цена — довольно высокая, стоимость 100-граммовой банки начинается примерно от 7 тыс. рублей.

Согласно исследованию ученых, проведенному среди пациентов турецкого города Урду с декабря 2014 года по февраль 2015 года, 77% участников заявили, что «пьяный» мед полезен для здоровья. Он производится в Турции, Непале, Бразилии и Японии, применяется как альтернативное средство при желудочно-кишечных расстройствах, гипертонии, диабете, артрите, ишемической болезни сердца, простуде, различных вирусных инфекциях и язвах в полости рта

«В Турции данный вид меда производят пчеловоды и продают на местных рынках и базарах для использования в качестве средства альтернативной медицины. <...> Однако в нашем исследовании у 22,9% пациентов отравление возникло вследствие употребления «пьяного» меда. В ряде случаев для развития отравления было достаточно всего одной чайной ложки», — указано в публикации бразильских специалистов.

У пациентов наблюдались такие симптомы, как тошнота, рвота, головокружение, слабость, обморок и кратковременная потеря сознания. Другие признаки отравления «пьяным» медом — повышенное потоотделение, нарушение зрения и снижение артериального давления.

Причиной отрицательных симптомов являются граянотоксины, они содержатся в некоторых видах рододендрона, из нектара которого пчелы делают такой мед. В России сообщений об отравлениях им пока не выявлено, отмечает «Газета.Ru».