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До +28 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 16 августа

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Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 16 августа, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами гроза. Ожидается умеренный ветер западных направлений, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем столбик термометра покажет от +23 до +28 градусов.

В Пскове ночью без существенных осадков, днем ожидаются кратковременные дожди, гроза. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем - от +26 до +28 градусов.

Напомним, последние теплые выходные ожидают псковичей в ближайшей перспективе, затем с 18 августа регион накроет циклон с дождями и понижением температуры.

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