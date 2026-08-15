До +28 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 16 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 16 августа, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами гроза. Ожидается умеренный ветер западных направлений, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем столбик термометра покажет от +23 до +28 градусов.

В Пскове ночью без существенных осадков, днем ожидаются кратковременные дожди, гроза. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем - от +26 до +28 градусов.

Напомним, последние теплые выходные ожидают псковичей в ближайшей перспективе, затем с 18 августа регион накроет циклон с дождями и понижением температуры.