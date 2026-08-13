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Когда будут последние тёплые дни лета в Псковской области, рассказала Тала Нещадимова

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Последние тёплые выходные ожидают псковичей в ближайшей перспективе, затем с 18 августа регион накроет циклон с дождями и понижением температуры. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Специалист отметила, что суббота и воскресенье будут тёплыми по сравнению с тем, что жители ощущают на улице сейчас. Однако это ненадолго.

«С 18-го числа с большой вероятностью очередной циклон принесёт нам дожди и понижение температуры», — подчеркнула Тала Нещадимова.

Температуры достигнут максимальных значений в районе 17-21 градуса. Начальник гидрометцентра пояснила, что само по себе это не такие низкие показатели для августа, это абсолютно нормально. Но северо-западный и северный ветер снизят ощущаемую температуру. Таким образом, по словам Талы Нещадимовой, последние ощутимо тёплые дни в ближайшей перспективе — это суббота, воскресенье и немного понедельник.

Она добавила, что во второй половине августа, в третьей декаде, возможны ещё тёплые дни, но пока они не просматриваются. Основной температурный фон после 17 августа составит 17-20 градусов в часы максимального прогрева. Ночью же температура опустится до +4...+9 градусов.

«Ночные показатели уже никого не должны удивлять, дачники должны к этому готовиться», — заключила начальник Псковского гидрометцентра.
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