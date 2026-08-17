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Приговор в отношении Льва Шлосберга* огласят в 16:00

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Вынесение приговора по объединенному уголовному делу в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* перенесли на 16.00 17 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед Псковским городским судом 17 августа выстроилась очередь из желающих попасть на оглашение приговора. Решение о переносе было принято до начала судебного заседания. Причины неизвестны. Суд был запланирован на 10.30.

 

Льва Шлосберга* обвиняют в «дискредитации использования Вооруженных сил РФ» (часть 1 статьи 280.3 УК РФ) и «распространении информации о Вооруженных силах РФ» (пункт «д» часть 2 статьи 307.3 УК РФ).

С 11 июня 2025 года политик находился под домашним арестом. С 5 декабря 2025 года содержится в СИЗО-1 Пскова.

Помимо этого, 5 ноября 2025 года Лев Шлосберг* был осужден по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ) — из-за сохранения пяти чужих видео на личной странице во «ВКонтакте». Суд приговорил его к 420 часам обязательных работ.

*Минюстом РФ признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Пресс-портреты

Шлосберг Лев Маркович *

Шлосберг Лев Маркович *

Член Федерального политического комитета партии «Яблоко».

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