 
Общество

Приговор по делу Льва Шлосберга* огласят 17 августа

0

Сегодня в Псковском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе заседания были проведены судебные прения и предоставлено последнее слово подсудимому. После этого суд удалился в совещательную комнату.

Вынесение итогового решения по делу назначено на 10:30 17 августа.

Напомним, Льва Шлосберга* обвиняют в «дискредитации использования Вооруженных сил РФ» (часть 1 статьи 280.3 УК РФ) и «распространении информации о вооруженных силах РФ» (пункт «д» часть 2 статьи 307.3 УК РФ).

С 11 июня 2025 года политик находился под домашним арестом. С 5 декабря 2025 года содержится в СИЗО-1 Пскова.

5 ноября 2025 года Лев Шлосберг* был осужден по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ) — из-за сохранения пяти чужих видео на личной странице во «ВКонтакте». Суд приговорил политика к 420 часам обязательных работ.

*Минюстом РФ признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга


 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026