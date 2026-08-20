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Делегация из китайского города Мяньян второй год подряд посетила Псков

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Делегация из китайского города Мяньян посетила Псков с деловым визитом второй год подряд для расширения сотрудничества в сферах туризма, образования, промышленности и высоких технологий. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы, сопредседатель регионального отделения «Деловой России» Юрий Бурлин, комментируя итоги делового диалога «Мяньян – Псков» на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Юрия Бурлина в социальной сети «ВКонтакте»

Стороны провели встречу на площадке историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василева. По словам Юрия Бурлина, города Псков и Мяньян поддерживают партнерские отношения с 1992 года, и нынешний визит подтверждает взаимный интерес к развитию связей.

Член Постоянного комитета Мяньянского городского комитета КПК, заведующая Отделом пропаганды Ван Лу обратилась к аудитории с приветственным словом. Представители китайской стороны показали отраслевые презентации и раскрыли опыт и перспективы взаимодействия с регионом в промышленности, медицине, образовании, культуре и туризме.

Генеральный директор Фонд инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова рассказала о ключевых и конкурентных преимуществах области, якорных отраслях, мерах поддержки бизнеса и кадровом потенциале. Заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев, начальник управления образования администрации города Пскова Максим Алганов и руководитель регионального Туристического информационного центра Александра Федотова также выступили от лица региона.

«Делегация из Мяньяна приезжает в Псков уже второй год подряд, и это говорит о серьезной заинтересованности китайских партнеров в укреплении сотрудничества с регионом. Мяньян представляет собой технологичный город с развитой сетью университетов и производств, а также сильными компетенциями в IT и электронных разработках», - отметил Юрий Бурлин.

Сопредседатель регионального отделения «Деловой России» уточнил, что для Пскова важно найти точки соприкосновения, чтобы наращивать взаимные проекты. Псковские участники предложили перспективные направления, в первую очередь туризм, а также ряд других сфер, которые могут заинтересовать партнеров. Депутат добавил, что он считает важным и приятным принять участие во встрече по приглашению администрации города. Он также заметил, что стороны уже выстроили работу в образовательной сфере, и это создает потенциал для расширения сотрудничества, в том числе в бизнесе.

«Такие диалоги открывают реальный путь к новым совместным проектам и укреплению дружбы между городами», - подчеркнул Юрий Бурлин.

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Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

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