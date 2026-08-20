Делегация из китайского города Мяньян второй год подряд посетила Псков

Делегация из китайского города Мяньян посетила Псков с деловым визитом второй год подряд для расширения сотрудничества в сферах туризма, образования, промышленности и высоких технологий. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы, сопредседатель регионального отделения «Деловой России» Юрий Бурлин, комментируя итоги делового диалога «Мяньян – Псков» на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Юрия Бурлина в социальной сети «ВКонтакте»

Стороны провели встречу на площадке историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василева. По словам Юрия Бурлина, города Псков и Мяньян поддерживают партнерские отношения с 1992 года, и нынешний визит подтверждает взаимный интерес к развитию связей.

Член Постоянного комитета Мяньянского городского комитета КПК, заведующая Отделом пропаганды Ван Лу обратилась к аудитории с приветственным словом. Представители китайской стороны показали отраслевые презентации и раскрыли опыт и перспективы взаимодействия с регионом в промышленности, медицине, образовании, культуре и туризме.

Генеральный директор Фонд инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова рассказала о ключевых и конкурентных преимуществах области, якорных отраслях, мерах поддержки бизнеса и кадровом потенциале. Заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев, начальник управления образования администрации города Пскова Максим Алганов и руководитель регионального Туристического информационного центра Александра Федотова также выступили от лица региона.

«Делегация из Мяньяна приезжает в Псков уже второй год подряд, и это говорит о серьезной заинтересованности китайских партнеров в укреплении сотрудничества с регионом. Мяньян представляет собой технологичный город с развитой сетью университетов и производств, а также сильными компетенциями в IT и электронных разработках», - отметил Юрий Бурлин. Смотрите также Делегация из китайского Маньяна посетила Псков

Сопредседатель регионального отделения «Деловой России» уточнил, что для Пскова важно найти точки соприкосновения, чтобы наращивать взаимные проекты. Псковские участники предложили перспективные направления, в первую очередь туризм, а также ряд других сфер, которые могут заинтересовать партнеров. Депутат добавил, что он считает важным и приятным принять участие во встрече по приглашению администрации города. Он также заметил, что стороны уже выстроили работу в образовательной сфере, и это создает потенциал для расширения сотрудничества, в том числе в бизнесе.

«Такие диалоги открывают реальный путь к новым совместным проектам и укреплению дружбы между городами», - подчеркнул Юрий Бурлин.