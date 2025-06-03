Общество

Делегация из китайского Маньяна посетила Псков

Псков принял на своей стороне официальную делегацию из Маньяна во главе с заместителем мэра Хуан Бо, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

«Это не просто рабочий визит, а тёплая встреча единомышленников, которых связывают долгие годы плодотворного сотрудничества», - рассказал Борис Елкин.

Глава Пскова напомнил, что ранее заместитель мэра Хуан Бо открывал выставку о Пскове в Маньяне на фестивале «Цвет белой стены», а Борис Елкин в ответ лично открыл выставку о Мяньяне в Пскове.

«И теперь, опираясь на этот прочный фундамент, мы разрабатываем новые культурные проекты. Их цель – дать жителям наших стран возможность ещё ближе познакомиться с богатейшим наследием друг друга. Псков всегда был и остаётся открытым для диалога. Уверен, что впереди нас ждёт ещё много интересных совместных проектов, которые принесут пользу жителям обоих городов!» - заключил Борис Елкин.

Напомним, у Пскова есть два города-партнера в Китае. С 1992 года - Мяньян, а с 2021 года – Цзинин.