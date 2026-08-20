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Свыше 17% трудоустроенных ветеранов СВО в Псковской области имеют инвалидность

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Из общего количества демобилизованных участников специальной военной операции, которые находятся на сопровождении филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, трудоустроены 67,6%, в том числе с инвалидностью 17,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона. 

Для каждого участника СВО, обратившегося в органы службы занятости за содействием в поиске работы, составляется индивидуальный план содействия занятости, по которому строится процесс трудоустройства.

Предоставляются также иные меры государственной поддержки, в том числе: профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности, содействие началу осуществления предпринимательской деятельности, психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке труда.

Для участников СВО, имеющих инвалидность, реализуются мероприятия по сопровождению и адаптации на рабочем месте.

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