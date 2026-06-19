Больше чем работа: как Псковская область возвращает в строй ветеранов СВО и людей с инвалидностью

Человек, получивший тяжелую травму или заболевание, зачастую теряет не только физические возможности. Навыки самообслуживания утрачены, тело больше не слушается – но куда страшнее перемены, происходящие внутри. Вместе со здоровьем уходит вера в будущее и надежда на то, что кто-то поддержит и не даст угаснуть внутреннему огню.

Особенно остро это чувствуют ветераны специальной военной операции, возвращающиеся к мирной жизни. Каждый косой взгляд, брошенный на хромого человека, каждый шепот за спиной рождают внутри неуверенность и чувство деперсонализации. «Я здесь чужой», – думает человек. Но именно с глубины отчаяния может родиться надежда. И первым, самым сложным шагом, становится трудоустройство. Псковская Лента Новостей обратилась в кадровый центр «Работа России», чтобы узнать, как люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Псковской области возвращаются в социум и вновь чувствуют себя нужными.

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Кого ждут на рынке труда

С начала 2026 года в кадровый центр «Работа России» региона обратились 135 инвалидов, из них – 24 участника СВО. На данный момент трудоустроены 45 соискателей.

Ветеранам спецоперации предлагают широкий спектр вакансий – от рабочих специальностей до офисных позиций. Спрос сохраняется на:

Рабочие специальности : водители автобусов, грузовых автомобилей и погрузчиков, слесари, электромонтеры, сварщики, операторы производственных линий, трактористы, пожарные;

: водители автобусов, грузовых автомобилей и погрузчиков, слесари, электромонтеры, сварщики, операторы производственных линий, трактористы, пожарные; Сельское хозяйство : зоотехники, ветеринары, операторы машинного доения, овощеводы;

: зоотехники, ветеринары, операторы машинного доения, овощеводы; Инженерно-технические и офисные профессии: инженеры, техники, программисты, бухгалтеры, логисты, экономисты, специалисты по закупкам, системные администраторы.

В центре подчеркивают, что всегда ориентируются на индивидуальные возможности и состояние здоровья каждого соискателя. Для этого проводятся специализированные ярмарки для людей с инвалидностью, где предлагаются различные должности, включая административные и офисные, а также подразумевающие возможности работы с ОВЗ.

Программы поддержки

Одними вакансиями дело не ограничивается. В регионе действует несколько отдельных программ, ориентированных на ветеранов СВО. Так, региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» нацелена на подготовку управленцев из числа участников СВО для работы в госсекторе, муниципальных органах и корпоративном секторе.

Помимо этого, заключается соглашение о сотрудничестве между УМВД и фондом «Защитники Отечества» для трудоустройства ветеранов в органы внутренних дел.

Для желающих открыть собственное дело центр предлагает воспользоваться образовательной программой «СВОй бизнес».

В ближайших планах «Работы России» – запуск специализированного ИТ-трека «Герои земли Псковской. ИТ», который позволит ветеранам освоить востребованные цифровые профессии. А для тех, кому нужна срочная смена квалификации, кадровый центр предлагает программы бесплатного профессионального обучения и переподготовки.

Диалог с бизнесом

Трудоустройство невозможно без участия второй стороны – работодателя. В Псковской области действует система квотирования: от 2% до 3% рабочих мест в организациях резервируются для людей с инвалидностью.

Для помощи работодателям в преодолении сложностей с поиском таких сотрудников служба занятости проводит специализированные ярмарки трудоустройства, где работодатели могут напрямую пообщаться с соискателями из числа ветеранов СВО и людей с ОВЗ. Если на самом предприятии подходящих вакансий для инвалидов нет, кадровый центр предлагает возможность заключения соглашений с другими организациями для выполнения квоты.

Работодателям также предлагается альтернативный способ выполнения квоты — заключение соглашений с организациями инвалидов, которые обеспечивают трудоустройство и создание рабочих мест. Также существуют специальные организации (например, предприятия общества слепых), которые могут быть партнерами в этом вопросе.

От образования до трудоустройства

Особое внимание кадровый центр уделяет молодежи с ограниченными возможностями. Для студентов с инвалидностью, например, из Псковского медицинского колледжа, проводят тренинги по составлению резюме и творческие мастер-классы.

Псковская область также участвует в федеральном пилотном проекте по выстраиванию бесшовной системы от образования до трудоустройства для молодежи с инвалидностью, что предполагает межведомственное взаимодействие министерств социального блока, образования и занятости.

История возвращения в «гражданку»

Весомый аргумент инклюзии человека с инвалидностью – живые примеры. Виктор Л. вернулся со спецоперации с тяжелым ранением и третьей группой инвалидности. Бывший техник батареи, получивший ранение под Белгородом, прошел лечение в четырех городах и был уволен из Вооруженных сил РФ. Вернувшись в родные Новосокольники, его встретили дом, боль и неизвестность. Как и многие, он просто не знал, куда податься, и сделал первый шаг – пришел в «Работу России».

«Для нас важно, чтобы человек с фронта не потерялся на "гражданке". Поэтому первым пунктом в индивидуальном плане сопровождения мы прописали психологическую помощь. Психолог провел беседу, чтобы выявить, что именно мешает: страх, что из-за ранения не возьмут на работу, боязнь, что не поймут в коллективе, или ощущение, что он выпал из гражданской жизни. И Виктор признался – его беспокоит невозможность работать из-за травмы», – рассказывают в центре.

На основе этих данных карьерные консультанты отобрали работодателей, готовых рассматривать соискателей с ограничениями по здоровью. В перечне оказалась строительная компания, где Виктор Л. работал до мобилизации – крыл крыши, ставил окна, стелил полы. Но просто отправить резюме было недостаточно.

«Мы буквально репетировали диалог: сотрудник центра брал на себя роль работодателя, проводил учебное собеседование и прорабатывал самые неудобные вопросы, вроде: "А что вы умеете делать, кроме военной службы?". Учили переводить армейские навыки на гражданский язык: вместо "управлял боевой машиной" – "имею опыт управления сложной техникой". Такую подготовку повторяли несколько раз, пока ответы не стали уверенными», – поясняют в «Работе России».

Параллельно кадровый центр связался с работодателем, провел предварительные переговоры, предложил кандидатуру Виктора Л. и назначил дату собеседования. Компания приняла положительное решение. Сейчас мужчина работает слесарем, меняет изношенную канализацию в панельных домах.

«Коллеги говорят: с его приходом настроение в коллективе стало другим. Генеральный директор улыбается: "Ценный кадр. Как заступил – позитивное у всех настроение, потому что он сам позитивный. Специалист на все руки". История Виктора – яркий пример того, что "Работа России" – это реальная опора и помощь. Здесь не просто выдают направления. Здесь берут за руку и ведут к результату: от первого звонка до реального рабочего места, где человека ценят и ждут», – резюмировали в кадровом центре.

Больше чем трудоустройство

Помимо подбора вакансий, для людей с ОВЗ доступен целый комплекс услуг: составление индивидуального плана по подбору профессии, помощь с резюме, консультации по трудоустройству, обучению и соцподдержке, а также содействие в переобучении.

Псковская область использует комплексный подход для помощи ветеранам СВО и людям с инвалидностью поверить в себя и найти работу. Для этого проводятся специализированные ярмарки вакансий, которые позволяют ветеранам и людям с ОВЗ почувствовать себя востребованными, напрямую пообщаться с работодателями и найти подходящий вариант трудоустройства. Важную роль играет психологическая и консультационная поддержка: для участников спецоперации организуют профессиональное обучение и переподготовку, помогая адаптироваться к гражданской жизни.

Таким образом, Псковская область доказывает, что инвалидность или боевое ранение не ставят крест на карьере. Жизнь продолжается, и найти дело по душе возможно, вне зависимости от ограничений по здоровью. Главное – не опускать руки и присмотреться к тем, кто рядом. И тогда обязательно найдется тот, кто протянет руку в ответ.

Алена Балан