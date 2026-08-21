 
Общество

В Пскове завершился молодежный фестиваль «Грохот»: победила команда «Друзья Аркадия»

0

Финал молодежного фестиваля «Грохот», который стал кульминацией интенсивной образовательной программы и ярким праздником юмора для зрителей и участников, прошел в Доме молодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фотографии: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

На сцену вышли семь команд: «Без шуток», «Друзья Аркадия», «Вояж», «Дорожножелезники», «Без рамок», «Как угодно» . Все они в течение двух дней под руководством наставников писали материал, оттачивали выступления и готовились к финалу.

Первое место завоевала команда «Друзья Аркадия», которая покорила жюри и зрителей яркой харизмой, остротой шуток и командной слаженностью.

Лучшим актером стал Егор Васильев, лучшей актрисой — Мария Харчевникова, в номинации «Лучшая миниатюра» победила «На кухне в пять утра», номер был признан самым ярким и смешным по итогам фестиваля.

Оценивать выступления команд было доверено профессионалам сцены. Среди них: директор Гремячей Лиги Сергей Козлов, директор Творческой компании «Астра Видео» Елена Морякова, представитель команды «Камбаламба» Александра Шарифова.

Программа финала включала два конкурсных задания. В «Приветствии» команды традиционно знакомились с залом, задавая тон всему выступлению. В «Разминке» участники демонстрировали способность быстро, остроумно и смешно отвечать на вопросы от жюри.

Особенностью этого сезона стало то, что ребята показывали материал, написанный всего за два дня в рамках образовательного интенсива. В завершение фестиваля все участники получили памятные кубки и футболки.

 
«Атмосфера радости, гордости и вдохновения царила в зале. Ребята уходили с твердым намерением продолжать играть в КВН и покорять новые творческие вершины», — заключили в центре.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026