В Пскове завершился молодежный фестиваль «Грохот»: победила команда «Друзья Аркадия»

Финал молодежного фестиваля «Грохот», который стал кульминацией интенсивной образовательной программы и ярким праздником юмора для зрителей и участников, прошел в Доме молодежи, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фотографии: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

На сцену вышли семь команд: «Без шуток», «Друзья Аркадия», «Вояж», «Дорожножелезники», «Без рамок», «Как угодно» . Все они в течение двух дней под руководством наставников писали материал, оттачивали выступления и готовились к финалу.

Первое место завоевала команда «Друзья Аркадия», которая покорила жюри и зрителей яркой харизмой, остротой шуток и командной слаженностью.

Лучшим актером стал Егор Васильев, лучшей актрисой — Мария Харчевникова, в номинации «Лучшая миниатюра» победила «На кухне в пять утра», номер был признан самым ярким и смешным по итогам фестиваля.

Оценивать выступления команд было доверено профессионалам сцены. Среди них: директор Гремячей Лиги Сергей Козлов, директор Творческой компании «Астра Видео» Елена Морякова, представитель команды «Камбаламба» Александра Шарифова.

Программа финала включала два конкурсных задания. В «Приветствии» команды традиционно знакомились с залом, задавая тон всему выступлению. В «Разминке» участники демонстрировали способность быстро, остроумно и смешно отвечать на вопросы от жюри.

Особенностью этого сезона стало то, что ребята показывали материал, написанный всего за два дня в рамках образовательного интенсива. В завершение фестиваля все участники получили памятные кубки и футболки.