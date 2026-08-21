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Крупные штрафы за нарушение правил езды на самокатах одобряют 67% псковичей — опрос

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Недавно в Москве выписали штраф в 100 тысяч рублей за поездку на самокате вдвоем, и большинство экономически активных граждан поддерживают подобные жесткие меры. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие экономически активные горожане.

Изображение сгенерировано ИИ

Крупные штрафы за нарушение правил использования СИМ одобрили 67% опрошенных псковичей, не поддержали эту меру 21%.

Поддерживающих штрафы среди женщин и мужчин практически поровну. При этом среди мужчин заметно выше доля противников таких мер.

Чаще штрафы поддерживают псковичи старше 45 лет (73%, а среди тех, кто младше, — 62%).

Среди обладателей высшего образования крупные штрафы одобряют 66%, среди тех, у кого среднее профессиональное — только 53%.

Среди водителей СИМ жесткие меры одобряют 62%, тогда как среди тех, кто электросамокатами никогда не управлял, — 75%. Противников штрафов, что ожидаемо, больше всего среди самокатчиков — 32% (а среди тех, кто самокатами не пользуется, всего — 11%).

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