Беги от самокатеров, если сможешь

С приходом тепла многие переходят на средства индивидуальной мобильности (СИМ). Больше не нужно ждать душный автобус, стоять в пробках или переплачивать за такси, одно движение пальцем в приложении — и у тебя уже есть собственный транспорт. Однако это чувство свободы длится ровно до того момента, пока маленький камешек на тротуаре или маневр на пешеходном переходе не напомнят нам, что человек на самокате — это тело, летящее вперед головой.

Изображение создано нейросетью

В Петербурге 26-летний парень налетел на яму у автобусной остановки, где шли ремонтные работы без ограждений, приземлился головой в асфальт и погиб почти сразу. В 2023 году 19-летний москвич на большой скорости врезался в электробус и впал в глубокую кому с переломом свода черепа и сильным ушибом мозга. Выжил, но остался инвалидом на всю жизнь — не может разговаривать и передвигаться самостоятельно.

Можно подумать, что это трагедии больших городов, где скорости выше, а людей больше. Однако лента происшествий у нас выглядит также тревожно.

По данным ГАИ, за 12 месяцев 2025 года в России произошло 3 275 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это на 26% меньше, чем годом ранее, но в результате аварий погибли 68 человек, а почти 3,4 тысячи получили травмы. Сухие цифры по Пскову таковы: в 2024 году зарегистрировано 24 ДТП с участием мототранспорта и СИМ, девять человек ранены (в том числе один ребенок до 16 лет на питбайке). За аналогичный период 2025 года – 18 ДТП с семью пострадавшими. Казалось бы, смертей в области нет — и хорошо. Но всё начинается с малого: со сбитых коленок, с испуганного крика, и только потом — с глухого удара об асфальт.

Кто или что приближает беду? Можно выделить четыре составляющие.

Права на мощность

Специальные правила использования СИМ ввели еще в 2023 году, и актуальны они до сих пор. Регламент закреплен в ПДД и ограничивает скорость движения электросамокатов до 25 километров в час. Инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по Пскову Юлия Федорова подчеркивает, что при выборе такой техники важно смотреть на мощность:

«Электросамокат или СИМ, на котором может кататься кто угодно без прав, – это техника мощностью до 250 ватт. Но если мы берем самокат мощностью 300, 500, 800 и выше, то это уже механическое транспортное средство. Им имеет право управлять только человек с водительским удостоверением».

Покупая ребенку самокат, способный разгоняться до 30-40 километров в час, родители сажают его за руль транспорта, требующего прав, шлема и знания ПДД. При этом многие воспринимают самокат как безобидную игрушку, не различая его типов. Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков напоминает: «Самокаты бывают мускульные и электрические. Мускульные – это то, что приводится в движение силой мускулатуры. На таких самокатах можно даже не спешиваться по нормам ПДД, если вы ножкой толкаетесь. А все, что связано с электрикой – это почти что транспортное средство. Оно разгоняется».

Соблазн нарушить правила велик, будь то ветер в ушах или нежелание «читать инструкцию». В итоге родители закрывают глаза на мощность, а дети открывают их уже на больничной койке.

Исчезающая разметка

Приоритетный маршрут движения СИМов — велодорожки. Тротуары допустимы при отсутствии альтернатив, но с учетом скоростных ограничений. Обочины — в ряде случаев, если безопасно и нет велоинфраструктуры. Выезд на проезжую часть разрешен с 14 лет при соблюдении ряда условий: отсутствие велодорожек, тротуаров, обочин или доступа к ним, наличие на дороге ограничений скорости для автотранспорта — не выше 60 километров в час или оборудование СИМ фарой, тормозами, звуковым сигналом и световозвращателями.

Формально зона для самокатов в Пскове есть: велопешеходные дорожки расположены на части Рижского и Октябрьского проспектов, на улицах Герцена, Советской и Чудской еще в 2021 году. Но сейчас их почти не видно: белые полосы давно «разбились» на пунктиры, а значок велосипедиста и вовсе исчез. В результате самокатчики гоняют по тротуарам, а пешеходы по незнанию или из упрямства занимают остатки велодорожек, выталкивая колесный транспорт обратно под колеса машин или под ноги прохожим.

Николай Мельков видит корень проблемы еще в прошлом веке, когда и речи не шло о «диковинных самокатах с моторчиками»: «У нас систематически, даже после распада Советского Союза, не было развития велоинфраструктуры. А сейчас мы видим, что спрос-то изменился. СИМ занимают меньше места, чем велосипед, а скорость у них выше. И тут получается вот что: их не хотят видеть на дороге, а пешеходы их боятся».

При этом эксперт предлагает сузить избыточные автомобильные полосы и дать СИМ пространство со стороны тротуаров, поскольку импульс удара у самоката огромный, а давление на асфальт выше, чем у машины.

Попытку загнать маневренные СИМы в одну зону с пешеходами Николай Мельков считает ошибкой: электрические самокаты по природе своей ближе к транспорту, и место им на проезжей части.

Дефицит культуры езды

Ведущий программы «На пятой передаче» на ПЛН FM Денис Бахтин уверен: хаотичное движение СИМ во многом происходит из-за отсутствия нормальных условий.

«Велосипеды и самокаты мешают машинам и пешеходам. Велодорожки есть, но их мало, во многих частях города передвигаться неудобно. На центральных улицах много коротких кварталов, пешеходные дорожки часто прерываются выездами с дворовой территории, а это возможные конфликтные точки автотранспорта и велосипедов-самокатов. По правилам надо постоянно спешиваться», — объяснил он.

При этом Денис Бахтин выступил против запретов. По его словам, они лишь загонят проблему вглубь, лишив возможности контролировать ситуацию и взаимодействовать с кикшеринговыми компаниями. Гораздо важнее — воспитание.

«Есть те, кто спешивается и ездит аккуратно, а есть те, кто "топит" посередине полосы под 40 километров в час, так что последние волосы на лысине назад задувает. Вопрос родителям: когда покупаете ребенку электросамокат, вы инструкцию читаете? Правила перемещения знаете? Вы же не дарите ребенку в 12 лет автомобиль. Почему к мощному самокату отношение другое?»

Псковичи привыкли ходить хаотично, не обращая внимания на выделенные зоны. Наладить дисциплину, по мнению эксперта, поможет введение штрафных санкций за движение по велодорожкам.

«Правил для СИМ уже много придумано, просто их никто не соблюдает. Воспитание законопослушного поведения должно быть комплексным», — резюмировал Денис Бахтин.

Пока же люди на самокатах вынуждены маневрировать прямо между пешеходами с той же опаской, с какой водители на экзамене объезжают конусы. Только пешеходам от этого не легче – чужая ошибка здесь стоит не штрафных баллов, а переломов, инвалидности или даже летального исхода.

Последствия удара

Электросамокат до сих пор многими воспринимается как что-то между прогулкой и развлечением, но для травматолога это не так. Самокатчик падает на асфальт без рамы, ремней и часто без шлема.

По крупному мета-анализу 2026 года чаще всего у пострадавших встречаются травмы головы и лица — около 42% случаев, повреждения верхних конечностей — около 40%, а переломы конечностей — примерно у каждого четвертого. Травма зависит от скорости, угла падения и поверхности. Падение головы затылком о бордюр в большой числе случаев приводит к летальному исходу. Удар рулем в живот или поясницу способен повредить внутренние органы, включая разрыв селезенки, почки, печени или кишечника.

Министерство здравоохранения Псковской области приводит следующие цифры: за первый квартал 2026 года в травмпункт Детской областной клинической больницы обратились 30 детей с травмами, связанными с самокатами, шесть из них оказались госпитализированы. Во взрослую больницу Пскова и филиал в Великих Луках обратились десять взрослых и один ребенок. Самые частые повреждения – перелом ключицы, ушибы и переломы костей предплечья. Встречаются и травмы плеча, повреждения сухожилий, разрывы связок, вывихи, переломы ног, травмы головы и позвоночника.

«Препятствовать травматизму может ограничение скорости самокатов, соблюдение правил дорожного движения и правил безопасности: нельзя ездить без защитной экипировки, в наушниках, управлять самокатом в состоянии алкогольного опьянения», – подчеркнули в Минздраве.

В травмпунктах уже не удивляются, когда на каталке везут очередного ребенка с переломом ключицы. Родители, покупающие мощный самокат, словно дарят билет в эту больничную палату. А власти, забывшие про разметку, рисуют дорожную карту прямо к ней. Пешеходы, бредущие по велодорожке в наушниках, заботливо устилают этот путь. А сам гонщик, «топящий» под 40 км/ч, срывается с места, не глядя на знак.

Кто следующий?

Пока в Псковской области четыре «всадника» этой угрозы едут неспеша. Тридцать госпитализированных детей за квартал — уже не причина, а следствие. И если не проснуться сейчас, трагедия случится и на нашей улице. При этом вопрос «кто следующий?» рискует превратиться из риторического в похоронный.

Чтобы этого не случилось, достаточно трех вещей: прочитать ПДД, сойти с велодорожки и надеть шлем.

Самокатчики не остановятся. Но мы еще можем не дать им разогнаться до беды.

Алена Балан