V Международный симпозиум «Редокс-биология растений: фундаментальные и практические аспекты» открылся в ПсковГУ

Торжественное открытие V Международного симпозиума «Редокс-биология растений: фундаментальные и практические аспекты» состоялось в Псковском государственном университете 24 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие проходит с 22 по 28 августа. Симпозиум посвятили исследованию роли активных форм кислорода и азота, окислителей и антиоксидантов в жизни растений.

Цель мероприятия — развитие научно-исследовательской деятельности в области редокс-метаболизма растений и укрепление внутрироссийских и международных связей университета с Республикой Беларусь, Китаем и Южно-Африканской Республикой.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин выступил с приветственным словом к участникам симпозиума:

«Уважаемые организаторы, дорогие гости, участники симпозиума! От имени правительства Псковской области и от себя лично позвольте сердечно поприветствовать вас на гостеприимной Псковской земле. Для нашего региона принимать такой симпозиум — это огромная честь и знаковое событие. Мы рады видеть и приветствовать на нашей земле ведущих учёных, исследователей и молодых специалистов в области экзобиологии, прибывших из разных уголков нашей страны и дружественных стран. Ваши исследования посвящены невидимым, но жизненно важным для растений процессам: регуляции роста, фотосинтезу и фундаментальной роли активных форм кислорода в их развитии. Полученные в ходе этих исследований результаты напрямую влияют на урожайность, устойчивость культур к стрессам и, в конечном счёте, на продовольственную безопасность страны».

Министр отдельно отметил, что проведение симпозиума на базе Псковского государственного университета стало возможным благодаря Российской академии наук и плодотворному сотрудничеству с Институтом физиологии растений имени Тимирязева, Казанским институтом биохимии и биофизики и Обществом физиологов растений России.

«Для университета это уникальный опыт. Особые слова приветствия хочу адресовать молодым учёным. Научная школа и практические курсы, организованные в рамках симпозиума, — это прекрасная возможность перенять опыт ведущих специалистов и заявить о себе в науке. Именно вам, молодые специалисты, предстоит развивать идеи, которые сегодня рождаются в лабораториях. Дорогие друзья, пусть каждый день, проведённый в рамках симпозиума, будет наполнен плодотворными дискуссиями, яркими открытиями и новыми научными и деловыми контактами. Желаю вам успешной работы, вдохновения и приятных впечатлений от пребывания в Пскове. Благодарю вас за преданность науке и стремление делать наш мир лучше», - заключил Александр Сорокин.

Псковский государственный университет представили как один из ведущих научно-образовательных центров Северо-Западного пограничья России. Вуз участвует в государственных программах «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы».

Недавно университет открыл учебно-лабораторный корпус Института медицины и экспериментальной биологии. На его базе функционируют десятки современных учебных лабораторий и научно-исследовательский центр, который включает лаборатории экологических, генетических и метаболомных исследований. Университет выступает научным и кадровым локомотивом Псковской области.

С приветственным словом также выступил врио ректора Сергей Николаев:

«Мы рады приветствовать вас в Псковском государственном университете. Как сегодня было сказано, Россия начинается здесь. Я надеюсь, что Псков принял вас, несмотря на не очень благоприятную погоду, и это не помешает научному настроению всех присутствующих на форуме, а, наоборот, направит его на получение интересных результатов».

В настоящее время в университете ведётся целенаправленная работа по продвижению научных и инновационных проектов по ключевым направлениям стратегического развития государства, включая фундаментальные и прикладные естественнонаучные исследования, рассказал врио ректора. По его словам, в вузе создаётся благоприятная интеллектуальная среда и инфраструктура, способствующая развитию научного потенциала сотрудников, профессиональному росту молодых учёных и решению насущных задач развития региона.

«XXI век по праву является веком биологии, которая развивается бурными темпами благодаря возрастающему интересу к природе человека и окружающей жизни. Стремительно развиваются смежные с биологией области науки — это медицина и экология. В Псковском университете данное направление представлено в Институте медицины и экспериментальной биологии, на базе которого проходят первые два дня форума. В институте созданы условия для подготовки учёных-исследователей по направлениям биомедицины, биохимии, микробиологии и молекулярной биологии. В учебно-лабораторном корпусе института функционирует один из ведущих научных кластеров университета — научно-исследовательский центр, в который входят лаборатории комплексных экологических исследований, метаболических и кинетических исследований», - продолжил Сергей Николаев.

Руководитель вуза уточнил, что часть мероприятий симпозиума пройдет в медицинском корпусе ПсковГУ.

«Я надеюсь, что у вас есть возможность ознакомиться с базой и затем подумать о дальнейших перспективах. Мы благодарим организационную команду, в частности Фролова Андрея Александровича, за проделанную работу и выбор университета в качестве площадки для научного обсуждения современных проблем литовской биологии растений. Мы желаем участникам симпозиума прекрасного настроения, вдохновляющих интеллектуальных дискуссий, а гостям города — незабываемых впечатлений от пребывания здесь. И, конечно, замечательной погоды. Спасибо», - заключил Сергей Николаев.

Псковский государственный университет располагается на Северо-Западе России. Вуз обучает порядка 10 000 студентов, в том числе 1 000 иностранцев из 19 стран мира. В университете трудятся 300 преподавателей, из которых более 50 имеют степень доктора наук, а более 200 — степень кандидата наук. Университет предлагает около 200 образовательных программ, четверть из которых представляет собой сетевые программы. Вуз реализует эти программы совместно с МФТИ, МГУ имени Михаила Ломоносова, МГИМО, Институтом Европы РАН, медицинскими вузами, РАНХиГС и Высшей школой экономики. В 2024 году вуз выпустил первых студентов по направлению «Лечебное дело», а с сентября 2025 года университет запустил обучение в клинической ординатуре по терапии и педиатрии.

За последние несколько лет ПсковГУ увеличил объем средств от российских научных фондов на исследования и разработки в пять раз. Ученые ежегодно реализуют множество научных грантов при поддержке РНФ, РГО и фонда «История Отечества». По итогам 2024 года университет зарегистрировал более 20 результатов интеллектуальной деятельности и патентов. Перечень ВАК включает два периодических издания университета: «Метаморфозы истории» и «Псковский регионологический журнал». В 2024 году ПсковГУ совместно с Витебским государственным университетом имени Петра Машерова учредил электронные научные журналы «Право и экономика Союзного государства» и «Педагогический вестник Союзного государства». ПсковГУ создал консорциум «Российско-белорусский университетский Союз "Вместе"», в 2024 году его пополнили четыре вуза.

Также учебное заведение укрепляет сотрудничество с вузами Республики Беларусь в сфере образования, науки и молодежной политики. При поддержке Минобрнауки России университет провел серию российско-белорусских событий: форум студенческих медиа, Первый молодежный медицинский форум, форумы об инклюзивном образовании, молодежный фестиваль театрального искусства и фестиваль патриотических объединений Союзного государства. Вуз также реализует крупные федеральные проекты для Минобрнауки России, такие как Летний институт для молодых ученых из стран Ближнего и Дальнего зарубежья и Зимний университет по инженерным наукам для студентов из Сербии, Боснии и Герцеговины, ЮАР, Узбекистана, Республики Беларусь и России.

Университет уделяет отдельное внимание работе со школьниками и развитию олимпиадного движения в регионе. ПсковГУ открыл Центр олимпиадного движения СЗФО. Университет открыл сеть Кикоинских классов для школьников, которые изучают естественно-научные дисциплины. Этот проект конвергентного обучения позволяет ребятам на занятиях по физике, химии, биологии, географии и робототехнике получать представление о мире как о едином целом. Университет открыл всего 13 таких классов, из них шесть — в Республике Беларусь. В 2024 году ПсковГУ получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по программе среднего общего образования. Школьники начнут занятия в сентябре 2025 года на площадке передовой инженерной школы Союзного государства. Теперь университет представляет все уровни образования, а также среднее профессиональное образование, клиническую ординатуру и аспирантуру. В 2024 году вуз повысил свои позиции в национальном рейтинге университетов и занял девятое место в локальном рейтинге вузов СЗФО по данным агентства RAEX.

Генеральным спонсором мероприятия выступила «Лаб Концепт». От лица компани всех присутствующих поприветствовала заместитель директора по научной и технической работе Мария Троян:

«Позвольте рассказать немного о нашей компании. Мы базируемся в Санкт-Петербурге и являемся одним из крупнейших поставщиков и производителей лабораторного оборудования на территории Российской Федерации. У нас очень большой объём продаж, три собственные действующие лаборатории, крупная сервисная служба и учебный центр. В последние два года мы активно сосредоточились на локализации производства наших основных продуктов. Особенно мы уделяем внимание жидкостным хроматографам. Это направлено не только на развитие отечественной промышленности и насыщение нашего рынка качественными продуктами научной деятельности, но и на то, чтобы наши университеты могли использовать достойное оборудование на всех уровнях. Мы всегда рады сотрудничеству с университетами и различными учебными заведениями, готовы работать по различным направлениям — как в обучении, так и в стипендиальных программах, а также поддерживать подобные мероприятия. Мы с радостью видим, что даже в условиях значительных изменений в стране и обществе наука не стоит на месте. Такие мероприятия имеют место, и мы готовы их поддержать и участвовать в них, надеясь на плодотворное сотрудничество для всех».

В рамках симпозиума участники рассмотрят ключевые механизмы метаболизма растений, в том числе процессы фотосинтеза и дыхания, регуляцию роста и развития растений. Ведущие ученые представят результаты своих научных исследований. Организаторы проведут школу молодых ученых и практические курсы повышения квалификации.