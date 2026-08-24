V Международный симпозиум «Редокс-биология растений: фундаментальные и практические аспекты» открылся в ПсковГУ

Торжественное открытие V Международного симпозиума «Редокс-биология растений: фундаментальные и практические аспекты» состоялось в Псковском государственном университете 24 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие проходит с 22 по 28 августа. Симпозиум посвятили исследованию роли активных форм кислорода и азота, окислителей и антиоксидантов в жизни растений.
Цель мероприятия — развитие научно-исследовательской деятельности в области редокс-метаболизма растений и укрепление внутрироссийских и международных связей университета с Республикой Беларусь, Китаем и Южно-Африканской Республикой.
Министр образования Псковской области Александр Сорокин выступил с приветственным словом к участникам симпозиума:
Министр отдельно отметил, что проведение симпозиума на базе Псковского государственного университета стало возможным благодаря Российской академии наук и плодотворному сотрудничеству с Институтом физиологии растений имени Тимирязева, Казанским институтом биохимии и биофизики и Обществом физиологов растений России.
Псковский государственный университет представили как один из ведущих научно-образовательных центров Северо-Западного пограничья России. Вуз участвует в государственных программах «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы».
Недавно университет открыл учебно-лабораторный корпус Института медицины и экспериментальной биологии. На его базе функционируют десятки современных учебных лабораторий и научно-исследовательский центр, который включает лаборатории экологических, генетических и метаболомных исследований. Университет выступает научным и кадровым локомотивом Псковской области.
С приветственным словом также выступил врио ректора Сергей Николаев:
В настоящее время в университете ведётся целенаправленная работа по продвижению научных и инновационных проектов по ключевым направлениям стратегического развития государства, включая фундаментальные и прикладные естественнонаучные исследования, рассказал врио ректора. По его словам, в вузе создаётся благоприятная интеллектуальная среда и инфраструктура, способствующая развитию научного потенциала сотрудников, профессиональному росту молодых учёных и решению насущных задач развития региона.
«XXI век по праву является веком биологии, которая развивается бурными темпами благодаря возрастающему интересу к природе человека и окружающей жизни. Стремительно развиваются смежные с биологией области науки — это медицина и экология. В Псковском университете данное направление представлено в Институте медицины и экспериментальной биологии, на базе которого проходят первые два дня форума. В институте созданы условия для подготовки учёных-исследователей по направлениям биомедицины, биохимии, микробиологии и молекулярной биологии. В учебно-лабораторном корпусе института функционирует один из ведущих научных кластеров университета — научно-исследовательский центр, в который входят лаборатории комплексных экологических исследований, метаболических и кинетических исследований», - продолжил Сергей Николаев.
Руководитель вуза уточнил, что часть мероприятий симпозиума пройдет в медицинском корпусе ПсковГУ.
Псковский государственный университет располагается на Северо-Западе России. Вуз обучает порядка 10 000 студентов, в том числе 1 000 иностранцев из 19 стран мира. В университете трудятся 300 преподавателей, из которых более 50 имеют степень доктора наук, а более 200 — степень кандидата наук. Университет предлагает около 200 образовательных программ, четверть из которых представляет собой сетевые программы. Вуз реализует эти программы совместно с МФТИ, МГУ имени Михаила Ломоносова, МГИМО, Институтом Европы РАН, медицинскими вузами, РАНХиГС и Высшей школой экономики. В 2024 году вуз выпустил первых студентов по направлению «Лечебное дело», а с сентября 2025 года университет запустил обучение в клинической ординатуре по терапии и педиатрии.
За последние несколько лет ПсковГУ увеличил объем средств от российских научных фондов на исследования и разработки в пять раз. Ученые ежегодно реализуют множество научных грантов при поддержке РНФ, РГО и фонда «История Отечества». По итогам 2024 года университет зарегистрировал более 20 результатов интеллектуальной деятельности и патентов. Перечень ВАК включает два периодических издания университета: «Метаморфозы истории» и «Псковский регионологический журнал». В 2024 году ПсковГУ совместно с Витебским государственным университетом имени Петра Машерова учредил электронные научные журналы «Право и экономика Союзного государства» и «Педагогический вестник Союзного государства». ПсковГУ создал консорциум «Российско-белорусский университетский Союз "Вместе"», в 2024 году его пополнили четыре вуза.
Также учебное заведение укрепляет сотрудничество с вузами Республики Беларусь в сфере образования, науки и молодежной политики. При поддержке Минобрнауки России университет провел серию российско-белорусских событий: форум студенческих медиа, Первый молодежный медицинский форум, форумы об инклюзивном образовании, молодежный фестиваль театрального искусства и фестиваль патриотических объединений Союзного государства. Вуз также реализует крупные федеральные проекты для Минобрнауки России, такие как Летний институт для молодых ученых из стран Ближнего и Дальнего зарубежья и Зимний университет по инженерным наукам для студентов из Сербии, Боснии и Герцеговины, ЮАР, Узбекистана, Республики Беларусь и России.
Университет уделяет отдельное внимание работе со школьниками и развитию олимпиадного движения в регионе. ПсковГУ открыл Центр олимпиадного движения СЗФО. Университет открыл сеть Кикоинских классов для школьников, которые изучают естественно-научные дисциплины. Этот проект конвергентного обучения позволяет ребятам на занятиях по физике, химии, биологии, географии и робототехнике получать представление о мире как о едином целом. Университет открыл всего 13 таких классов, из них шесть — в Республике Беларусь. В 2024 году ПсковГУ получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по программе среднего общего образования. Школьники начнут занятия в сентябре 2025 года на площадке передовой инженерной школы Союзного государства. Теперь университет представляет все уровни образования, а также среднее профессиональное образование, клиническую ординатуру и аспирантуру. В 2024 году вуз повысил свои позиции в национальном рейтинге университетов и занял девятое место в локальном рейтинге вузов СЗФО по данным агентства RAEX.
Генеральным спонсором мероприятия выступила «Лаб Концепт». От лица компани всех присутствующих поприветствовала заместитель директора по научной и технической работе Мария Троян:
В рамках симпозиума участники рассмотрят ключевые механизмы метаболизма растений, в том числе процессы фотосинтеза и дыхания, регуляцию роста и развития растений. Ведущие ученые представят результаты своих научных исследований. Организаторы проведут школу молодых ученых и практические курсы повышения квалификации.