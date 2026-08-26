Почему молодежь должна идти в науку в 2026 году, ответила сотрудник РАН

В науку стоит идти тем студентам и выпускникам, которые действительно хотят разобраться в сложном новом процессе и готовы заниматься этим несмотря на трудности. Об этом младший научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии Российской академии наук Наталья Степанова заявила в эфире радио ПЛН FM (102.6).

По словам молодого ученого, участие в научных симпозиумах дает возможность представить собственную работу и получить обратную связь от ведущих специалистов. «Это прекрасная возможность представить свой доклад, свою работу, получить очень хорошую обратную связь от ведущих ученых нашей страны и не только, потому что все-таки это симпозиум с международным участием», — сказала Наталья Степанова.

Гостья студии отметила, что для молодых исследователей особенно важны практические навыки и возможность узнавать новое. Она рассказала, что уже участвовала в предыдущем симпозиуме в Минске, а в Пскове обратила внимание на расширение программы в сторону фотосинтеза. Свою собственную работу она посвятила изучению фотосинтеза и влияния света.

«Наверное, не каждому это все-таки подходит, но если ты горишь некой идеей разобраться в каком-то процессе, если ты встречаешь таких же людей, которые открывают для себя вот этот сложный новый мир, я считаю, что такие люди должны идти в науку», — подчеркнула Наталья Степанова.

Младший научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН уточнила, что недавно закончила аспирантуру и сейчас перешла к этапу подготовки к защите. По ее оценке, работа ученого в 2026 году остается сложной, интересной и многогранной.

Напомним, V Международный симпозиум «Редокс-биология растений: фундаментальные и практические аспекты» проходит в Псковском государственном университете с 22 по 28 августа. Симпозиум посвятили исследованию роли активных форм кислорода и азота, окислителей и антиоксидантов в жизни растений.