Национальные диаспоры самостоятельно выходят на связь с Ассамблеей народов России — Андрей Маковский

Представители национальных диаспор и землячеств Псковской области самостоятельно устанавливают связь с региональным отделением Ассамблеи народов России и предлагают совместные проекты ещё до официального старта работы организации. Об этом заявил председатель регионального отделения Андрей Маковский в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Андрей Маковский назвал работу с диаспорами деликатной, но отметил огромный отклик от национальных объединений. Люди сами узнают об ассамблее и направляют обращения в отделение. Сейчас команда выстраивает план работы на текущий семестр и будущий год. «Мы видим задачу на будущий год в том, что все те землячества и диаспоры, которые хотят с нами сотрудничать под эгидой российского флага, мы готовы включать в свой план и в своё финансирование», - указал Андрей Маковский.

Гость студии привёл примеры активного взаимодействия. Отделение сотрудничает с центром русских корейцев в Пскове. Руководитель центра рассказывает жителям региона о блюдах и культуре русских корейцев. Также Андрей Маковский высоко оценил работу центра «Троицкий». По словам председателя, сотрудники центра организуют культурные экспедиции в деревни, изучают фольклор и быт, изготавливают традиционные куклы и проводят фестивали.

«Без корней трава не растёт. Мы встречались с ними. Практически всех руководителей диаспор я знаю лично. Мы поддерживаем постоянный диалог с чеченской диаспорой, с представителями армянского этноса. Очень сильная еврейская диаспора, делает колоссальный объём работы в Пскове и Великих Луках», - перечислил Андрей Маковский.

Он уточнил, что отделение не планирует дублировать разные фольклорные и гастрономические фестивали. Команда ищет рациональные подходы и помогает партнёрам делать их ключевые мероприятия ярче. При этом ассамблея создаёт новые форматы. «У нас пока нет движения школьников, которое изучало бы народную культуру, промыслы и игры в интеллектуальном формате. Мы акцентируем на этом внимание», - добавил Андрей Маковский.

Гость студии уверен, что городские власти поддержат идею создания в Пскове специальных площадок для русских национальных игр, таких как городки и лапта. «Городки — это интереснейшая игра, которую совершенно необоснованно забыли. Если городские власти оборудуют такие площадки, где мы сможем провести чемпионат среди школьников, для меня это станет итогом жизни», - заверил он.