Псковское отделение Ассамблеи народов России будет финансировать только готовые концептуальные проекты

Ассамблея народов России использует «умное финансирование» и направляет средства только на проекты в сфере культурного наследия и развития фольклора. Об этом сообщил председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Андрей Маковский в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Андрей Маковский рассказал, что Ассамблею народов России создали в соответствии с указом президента. Организация ставит главной задачей гармонизацию многонационального народа и формирование гражданской идентичности. «Ассамблея — это удивительная организация. В каждом субъекте руководители применяют свою практику, и это очень хорошо. Я очень люблю работать именно в тех организациях, где нет какого-то приказа сверху», - отметил Андрей Маковский.

Председатель обозначил три направления работы. Первое включает просветительский проект и работу с молодёжью. Второе направление охватывает взаимодействие с диаспорами. Третье фокусирует внимание на развитии русской культуры и культур народов региона.

Андрей Маковский разъяснил принципы финансирования. Отделение не распределяет деньги автоматически. Активисты готовят проект с интересными мероприятиями. После согласования плана отделение выделяет финансирование.

«Ты непосредственно готовишь проект. В этом проекте ты планируешь интересные мероприятия. Когда мы получаем готовый концептуальный продукт, тогда мы осуществляем финансирование. Если этого концептуального продукта нет, значит, вы плохо работаете», - пояснил гость студии.

Андрей Маковский также объяснил смысл Года единства народов России. По его мнению, этот год напоминает гражданам, что Россия представляет собой семью семей, а в единстве кроется сила.