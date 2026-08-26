Пленарное заседание областного педсовета состоялось в псковской филармонии

Августовский областной педагогический совет проходит в Пскове 26 августа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, традиционное для педагогического сообщества мероприятие собрало в большом концертном зале Псковской областной филармонии представителей региональной власти, в том числе Законодательного Собрания, регионального министерства образования, руководителей общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования, педагогов, наставников и молодых специалистов.

В режиме видеосвязи с приветственным словом к присутствующим обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он поздравил педагогический и управленческий состав системы образования с новым учебным годом и рассказал о том, как решаются вопросы, которые волнуют педагогов: сокращения отчетов, повышения заработной платы, а также повышения престижа профессии.

«Главное звено в системе образования — это учитель. Сейчас много разговоров об искусственном интеллекте. Но никакие разработки не заменят учителя. Только он может привить искренний интерес к знаниям, уважение к старшим и любовь к своей родине», - сказал Сергей Кравцов.

В адрес участников августовского областного педагогического совещания поступило поздравление от полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени. Он напомнил, что в целях повышения престижа профессии президент РФ Владимир Путин своим указом законодательно закрепил особый статус педагогических работников и расширил социальные гарантии.

«От вашего профессионализма, мудрости и терпения зависит будущее страны. Благодарю вас за ежедневный ответственный труд» - отмечается в приветствии.

Об итогах работы псковской системы образования в прошлом году и задачах на этот год сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Обращаясь с приветственным словом к присутствующим, он отметил, что в последние годы было многое сделано для развития инфраструктуры образования.

«За 5 лет мы построили пять новых школ. В общей сложности это более трех тысяч новых мест для детей. В планах ремонт ещё 30 образовательных учреждений», - рассказал губернатор.

Однако, по его словам, современная инфраструктура - это инструмент. «Главное достояние системы образования - вы и ученики. В этом году 26 ребят получили 100 балов на ЕГЭ. За этими достижениями работа педагогов», - отметил он.

Касаясь кадрового вопроса, Михаил Ведерников напомнил, что дефицит кадров уверенно сокращается. Для этого принята программа поддержки начинающих специалистов. Например, благодаря программе «Земский учитель» в этом году в сельские школы придут шесть новых учителей.

«Перед нами много задач. Мы продолжим готовить кадры для экономики региона и создавать условия, чтобы они оставались работать здесь. Но важно также сохранить педагогическое сообщество, которое у нас есть», - заключил губернатор.

Также педагогов поздравили председатель Заксобрания Псковской области Александр Котов, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Лучших педагогов области наградили медалями княгини Ольги, благодарственными письмами Заксобрания.

Отметим, в первую половину дня в рамках областного педсовета состоялось 13 секций, на которых обсуждались актуальные вопросы сферы образования. В частности, педагоги обсудили изменения в нормативной базе и стандартах на 2026/2027 год, воспитательный потенциал образовательной среды, совершенствование методики и оценки качества преподавания обществоведческих дисциплин, среди которых история, обществознание, духовно-нравственная культура России, цифровую трансформацию образования и другие темы.