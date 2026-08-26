Дежурные группы для работающих допоздна родителей создадут в псковских детсадах

В Псковской области планируется создание серии дежурный групп в детских садах для пребывания детей вне основного расписания. Об этом сообщил министр образования Александр Сорокин на августовском педсовете, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Министр напомнил, что этот год объявлен Годом дошкольного образования. «Обеспечение доступности дополнительного образования является нашей главной задачей», - отметил он.

Александр Сорокин добавил, что в прошлом году проведено строительство новых корпусов, завершен ремонт 54-го детского сада. В этом году планируется ремонт еще трех дошкольных учреждений.

«Благодаря этим мерам наши дети могут посещать современные и безопасные детские сады», - сказал он.

В регионе достаточное количество мест в детских садах для всех детей соответствующего возраста. Но, по словам министра, нужно обеспечить доступность детских садов для тех семей, чьи рабочие графики не совпадают с работой учреждений образования.

«Поэтому будет создана серия дежурный групп для пребывания детей вне основного расписания. Это решение напрямую влияет на демографическую ситуацию», - уверен министр.

Кроме того, он попросил коллег провести адресный запрос на создание групп раннего развития от 2 до 3 лет и от 1 года до полутора лет.