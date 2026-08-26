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Владимир Компаниец: Цифровая трансформация школ избавит учителей от сбора наличных и даст родителям контроль за питанием детей

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Внедрение «Единой карты псковича» развивает цифровую трансформацию большинства школ региона, переводя оплату питания и контроль посещаемости в безналичный формат и освобождая педагогов от ведения бумажной отчетности. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец в объединённом пресс-центре ПЛН и ПЛН FM.

Владимир Компаниец отметил, что ряд школ уже оснастили турникетами и модулем «Мама, я пришёл», которые отправляют родителям сообщения о времени входа ребенка в здание или его выхода из него. Он подчеркнул, что система также охватывает школьные столовые, позволяя детям безналично оплачивать обеды, а родителям — отслеживать меню и при необходимости ограничивать выбор блюд.

«Что немаловажно для тех школ, в которых ещё был сбор наличных средств для оплаты питания, система позволяет уйти от этого излишнего, ненужного труда для учителя, когда он собирает деньги, передаёт их комбинату школьного питания, ведёт ведомости, кто платит своевременно, кто задерживает оплату, потом общение с родителями и так далее», – пояснил гость студии.

Управляющий подтвердил, что вся эта рутина уходит в прошлое, уступая место цифровым финансовым операциям. «Это всё переходит в цифровой финансовый мир, операции осуществляются фактически уже при помощи системы», – заявил Владимир Компаниец. Он назвал эти изменения давно назревшими и доступными сейчас для всех школ среднего образования в Псковской области.

Ранее сообщалось, что владельцы «Единой карты псковича» и детской «ЕКПшки» больше не будут носить с собой документы для подтверждения льготы в общественном транспорте, так как система запишет проездной непосредственно на карту, которая одновременно станет удостоверением личности. 

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