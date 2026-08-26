Владимир Компаниец: Цифровая трансформация школ избавит учителей от сбора наличных и даст родителям контроль за питанием детей

Внедрение «Единой карты псковича» развивает цифровую трансформацию большинства школ региона, переводя оплату питания и контроль посещаемости в безналичный формат и освобождая педагогов от ведения бумажной отчетности. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец в объединённом пресс-центре ПЛН и ПЛН FM.
Владимир Компаниец отметил, что ряд школ
Управляющий подтвердил, что вся эта рутина уходит в прошлое, уступая место цифровым финансовым операциям. «Это всё переходит в цифровой финансовый мир, операции осуществляются фактически уже при помощи системы», – заявил Владимир Компаниец. Он назвал эти изменения давно назревшими и доступными сейчас для всех школ среднего образования в Псковской области.
Ранее сообщалось, что владельцы «Единой карты псковича» и детской «ЕКПшки» больше не будут носить с собой документы для подтверждения льготы в общественном транспорте, так как система запишет проездной непосредственно на карту, которая одновременно станет удостоверением личности.