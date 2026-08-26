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Виталий Рахманов: «Единая карта псковича» заменит льготный проездной и документ, удостоверяющий личность

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Владельцы «Единой карты псковича» и детской «ЕКПшки» больше не будут носить с собой документы для подтверждения льготы в общественном транспорте, так как система запишет проездной непосредственно на карту, которая одновременно станет удостоверением личности. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в объединенном пресс-центре ПЛН и ПЛН FM.

Виталий Рахманов пояснил, что текущая схема использования льготных билетов требует от пассажиров наличия сразу двух документов: самого проездного и бумаги, подтверждающей право на льготу, или удостоверение личности. Он отметил, что обычный льготный проездной можно передать другому лицу, поэтому контролеры вынуждены проверять дополнительные документы. Новая система устраняет эту необходимость.

«Фактически карта привязана к твоему проездному, и при этом эта же карта является и фактически удостоверением личности», – заявил гость студии.

Начальник управления подчеркнул, что такое решение упростит жизнь гражданам, которым ранее приходилось носить с собой «кипу документов». На карте уже будет записан конкретный приобретенный проездной в соответствии со всеми требованиями. «И на ней же есть твои данные, а если ты старше 14 лет, то и твоя фотография, которая позволит, собственно, тебя однозначно идентифицировать», – уточнил Виталий Рахманов.

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Рахманов Виталий Викторович

Рахманов Виталий Викторович

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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