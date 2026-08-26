Сбер перешел в режим повышенной готовности к выпуску ЕКП «Псковская»

Сбер подготовил программное обеспечение, обучил сотрудников и перевел свои офисы в режим повышенной готовности к выпуску «Единой карты псковича» с 1 сентября, чтобы обеспечить быстрое и удобное оформление документов для жителей региона. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец в эфире радио ПЛН FM (102.6).
Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов отметил, что именно Сбербанк рассказал правительству области о проекте, который ранее реализовала Ленинградская область, и вся эта история пошла от банка. Он подчеркнул, что мир движется в сторону цифровизации и искусственного интеллекта.
Управляющий указал, что банк участвует в проекте буквально с первых дней принятия принципиального решения о реализации ЕКП «Псковская» на территории региона. С того момента специалисты банка готовят собственное программное обеспечение и аппаратные сервисы, а также обучают сотрудников.
Гость студии обратил внимание на то, что широкая территориальная сеть и большое количество сотрудников легко расширяют любые узкие места, поэтому масштабного ажиотажа ожидать не стоит. Банк должен идентифицировать личность и подтвердить льготы заявителя при его личном визите в офис.
Владимир Компаниец уточнил, что после подачи заявки специалисты в течение нескольких дней проводят дополнительную проверку человека и положенных ему льгот. Только после этого банк осуществляет выпуск и доставку карты конкретному лицу.
Выпуск ЕКП «Псковская» ожидается с 1 сентября.
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