Сбер перешел в режим повышенной готовности к выпуску ЕКП «Псковская»

Сбер подготовил программное обеспечение, обучил сотрудников и перевел свои офисы в режим повышенной готовности к выпуску «Единой карты псковича» с 1 сентября, чтобы обеспечить быстрое и удобное оформление документов для жителей региона. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов отметил, что именно Сбербанк рассказал правительству области о проекте, который ранее реализовала Ленинградская область, и вся эта история пошла от банка. Он подчеркнул, что мир движется в сторону цифровизации и искусственного интеллекта.

«Наша основная задача как банка, который работает с цифровизацией региона, с цифровизацией своих собственных сервисов, участвовать в проектах, которые способствуют распространению новых способов расчётов и новых способов взаимодействия, чтобы они становились быстрее, удобнее, прозрачнее, понятнее для тех людей и всех субъектов, которые их осуществляют», – пояснил Владимир Компаниец.

Управляющий указал, что банк участвует в проекте буквально с первых дней принятия принципиального решения о реализации ЕКП «Псковская» на территории региона. С того момента специалисты банка готовят собственное программное обеспечение и аппаратные сервисы, а также обучают сотрудников.

«Фактически сейчас, с 1 сентября, мы находимся в режиме повышенной готовности к тому, чтобы запуск осуществлять при помощи наших офисов, при помощи наших сотрудников», – заявил Владимир Компаниец.

Гость студии обратил внимание на то, что широкая территориальная сеть и большое количество сотрудников легко расширяют любые узкие места, поэтому масштабного ажиотажа ожидать не стоит. Банк должен идентифицировать личность и подтвердить льготы заявителя при его личном визите в офис.

«Карту можно оформить при посещении офиса. И здесь определённые есть ограничения, потому что необходимо идентифицировать человека, получать определённые льготы. На карте будет размещена фотография пользователя», – разъяснил представитель банка.

Владимир Компаниец уточнил, что после подачи заявки специалисты в течение нескольких дней проводят дополнительную проверку человека и положенных ему льгот. Только после этого банк осуществляет выпуск и доставку карты конкретному лицу.

«Я думаю, что если ажиотаж возникнет, банковские отделения с ним справятся, и люди просто своевременно получат карты и будут ими пользоваться», – заверил Владимир Компаниец.

Выпуск ЕКП «Псковская» ожидается с 1 сентября.