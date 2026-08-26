Проект псковички вышел в финал конкурса «Родная игрушка»

Российское общество «Знание» и Движение Первых подвели итоги экспертного отбора проектов номинации «Идеи игр и игрушек» Всероссийского конкурса «Родная игрушка». В финал прошли 29 авторских концепций из 20 регионов России. Среди них — проект «В поисках Жар-птицы» представительницы Псковской области Натальи Семеновой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: правительство Псковской области

Полный список финалистов опубликован на официальном сайте. Конкурс реализуется по поручению Президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Псковскую область в финале представит Наталья Семенова с концепцией настольной игры по мотивам русских народных сказок «В поисках Жар-птицы». Игра сделана в формате книги-панорамы, а победить в ней можно только всем вместе, что развивает навыки командной работы, взаимопомощи и знакомит детей с богатством русского фольклора.

Финалисты в номинации «Идеи игр и игрушек» были отобраны из более чем четырех тысяч концепций, представленных в виде эскизов, макетов, чертежей и 3D-моделей игр и игрушек для детей до семи лет. Работы оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли почти 90 представителей сферы образования и индустрии детских товаров.

«Во втором сезоне конкурса мы получили тысячи самых разных идей, каждая из которых отражает желание авторов создать для детей интересные, современные и содержательные игры и игрушки. Финалисты уже прошли серьезный экспертный отбор, а впереди их ждет следующий важный этап — оценка жюри конкурса. Мы рассчитываем, что многие из этих идей в будущем смогут стать востребованными российскими играми и игрушками, которые будут интересны детям по всей стране», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

На следующем этапе проекты финалистов оценит жюри, в его составе представители ведущих научных, образовательных и отраслевых организаций, а также участники Движения Первых.

Списки победителей утвердят на втором заседании оргкомитета конкурса в сентябре. Победители получат возможность доработки идеи до прототипа совместно с наставниками конкурса, а в случае запуска — претендовать на получение знака «Родная игрушка».

В пресс-службе правительства Псковской области отметили, прием заявок в номинациях «Прототипы» и «Готовая продукция» продлен до 30 августа. Подать проекты могут авторы, разработчики, производители и творческие коллективы, уже создавшие образцы игр и игрушек или выпускающие их серийно. Заявки принимаются на официальном сайте конкурса.