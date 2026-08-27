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80% родителей из Пскова поддерживают запрет на телефоны на уроках — опрос

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80% родителей из Пскова поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие родители школьников и учителя из Пскова. Опрос проводили 26 июля — 24 августа. 

80% родителей школьников одобряют запрет Министерства просвещения РФ на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах.

Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей (84 и 76% соответственно). Родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже, чем те, кто старше.

Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 81%, среди имеющих среднее специальное — 75%.

Опрошенные с доходом до 100 тысяч рублей в месяц более лояльно относятся к использованию смартфонов во время учебного процесса, чем те, кто зарабатывает больше.

Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 88% («Телефон отвлекает ученика от усвоения материала в ходе урока. Также может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками»; «Был опыт запрета на уроках, у детей повысилась внимательность и работоспособность»). Против жестких мер — лишь 8% («Иногда на уроке пользуемся телефонами, например, чтобы увидеть, как выглядит какое-то животное, про которое внезапно зашла речь»; «Они все равно их используют»; «Иногда в целях проектной деятельности я поддерживаю использование телефонов учащимися»). При этом педагоги старше 40 лет настроены немного категоричнее (за запрет — 87%), чем их более молодые коллеги (81%).

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