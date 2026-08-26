Минпросвещения разъяснило запрет на использование телефонов на уроках

Запрет на использование мобильных телефонов на уроках начал действовать еще с 1 сентября 2024 года, новый приказ Минпросвещения РФ лишь закрепляет эти требования, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы запрете использования телефонов в школах начиная с 1 сентября 2026 года.
В ведомстве добавили, что приказ Минпросвещения РФ, который вступает в силу 1 сентября 2026 года, носит технический характер и лишь еще раз закрепляет требования к использованию телефонов на уроках.
Уточняется, что на занятиях школьникам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций, пишет РИА Новости.