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Минпросвещения разъяснило запрет на использование телефонов на уроках

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Запрет на использование мобильных телефонов на уроках начал действовать еще с 1 сентября 2024 года, новый приказ Минпросвещения РФ лишь закрепляет эти требования, сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы запрете использования телефонов в школах начиная с 1 сентября 2026 года.

«Изменения в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", который подразумевает в том числе запрет на использование радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ, был принят еще в 2023 году и начал действовать с 2024 года», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что приказ Минпросвещения РФ, который вступает в силу 1 сентября 2026 года, носит технический характер и лишь еще раз закрепляет требования к использованию телефонов на уроках.

Уточняется, что на занятиях школьникам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций, пишет РИА Новости.

«На переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией», - заключили в министерстве.
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