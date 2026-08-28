 
Общество

ФАС начала возбуждать дела против операторов связи за рекламу 5G

0

Федеральная антимонопольная служба начала возбуждать дела отношении операторов связи за рекламу 5G. Так, в службе рассказали, что ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» за рекламу 5G: «Оператор связи рекламировал услугу "5G режим", фактически предоставляя доступ к сети LTE (4G)».

Изображение сгенерировано нейросетью

В службе говорят, что оператор распространял соответствующую рекламу на федеральных телеканалах с апреля по май 2026 года. «По мнению ФАС России, реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования услугами связи с использованием нереализованного в настоящее время на территории России коммерческого внедрения технологии 5G»,— заявили в ФАС. Там добавили, что, если реклама будет признана нарушающей требования рекламного законодательства, служба «примет меры реагирования» в отношении оператора связи.

В «МегаФоне» сказали, что видят «большое количество рекламных активностей со стороны телеком-рынка, связанных с грядущим внедрением 5G», поэтому они понимают «внимание ФАС» и к их опции. «Уверены, что в таком ракурсе каждая активность и рекламная практика на рынке вызовет аналогичные действия регулятора и получит справедливую оценку»,— говорят в компании.

«Что касается нашей услуги "5G режим", то мы уверены в ее прозрачности и законности и готовы предоставить все необходимые технические и юридические обоснования в ФАС. Мы предлагаем клиентам увеличение скорости интернета до плюс 60%. Для сравнения: согласно данным независимых исследований, ускорение за счет перехода на стандарт 5G в текущих условиях дает прирост скорости около 20%»,— добавляют в компании в беседе с «Коммерсантом».
 

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026