ФАС начала возбуждать дела против операторов связи за рекламу 5G

Федеральная антимонопольная служба начала возбуждать дела отношении операторов связи за рекламу 5G. Так, в службе рассказали, что ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» за рекламу 5G: «Оператор связи рекламировал услугу "5G режим", фактически предоставляя доступ к сети LTE (4G)».

Изображение сгенерировано нейросетью

В службе говорят, что оператор распространял соответствующую рекламу на федеральных телеканалах с апреля по май 2026 года. «По мнению ФАС России, реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования услугами связи с использованием нереализованного в настоящее время на территории России коммерческого внедрения технологии 5G»,— заявили в ФАС. Там добавили, что, если реклама будет признана нарушающей требования рекламного законодательства, служба «примет меры реагирования» в отношении оператора связи.

В «МегаФоне» сказали, что видят «большое количество рекламных активностей со стороны телеком-рынка, связанных с грядущим внедрением 5G», поэтому они понимают «внимание ФАС» и к их опции. «Уверены, что в таком ракурсе каждая активность и рекламная практика на рынке вызовет аналогичные действия регулятора и получит справедливую оценку»,— говорят в компании.