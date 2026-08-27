ФАС просят проверить тарифы мобильных операторов в роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) просит проверить тарифы российских мобильных операторов в роуминге. Такое обращение в ФАС направила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Ее аналитики совместно с изданием «Рунет» провели исследование рынка таких услуг на основе публичных данных самих операторов. Выяснилось, что МТС, «МегаФон», Билайн и T2 предлагают купить у них тарифы с безлимитным интернетом, который на самом деле имеет ограничения.
«Мы обратили внимание на эту проблему, потому что это стало очень массовым явлением. Региональные отделения ФАС делали замечания операторам за то, что они называют эти услуги безлимитными, однако ситуация не меняется», — пояснил глава АППСИМ Владимир Зыков.
По его словам, очевидно, что это маркетинговый ход, который используется операторами для извлечения дополнительной прибыли, пишут «Известия».