ФАС просят проверить тарифы мобильных операторов в роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) просит проверить тарифы российских мобильных операторов в роуминге. Такое обращение в ФАС направила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Ее аналитики совместно с изданием «Рунет» провели исследование рынка таких услуг на основе публичных данных самих операторов. Выяснилось, что МТС, «МегаФон», Билайн и T2 предлагают купить у них тарифы с безлимитным интернетом, который на самом деле имеет ограничения.

«Выявлены материалы, в которых используются обозначения "безлимитный интернет", "без ограничений", а также близкие по смыслу обещания обычного или "домашнего" использования Интернета, при том что объем трафика на максимальной скорости конечен, после его исчерпания скорость снижается до 128–512 Кбит/с, а восстановление максимальной скорости в ряде случаев требует дополнительной оплаты», — говорится в обращении в ФАС.

«Мы обратили внимание на эту проблему, потому что это стало очень массовым явлением. Региональные отделения ФАС делали замечания операторам за то, что они называют эти услуги безлимитными, однако ситуация не меняется», — пояснил глава АППСИМ Владимир Зыков.

По его словам, очевидно, что это маркетинговый ход, который используется операторами для извлечения дополнительной прибыли, пишут «Известия».