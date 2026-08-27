 
Общество

ФАС просят проверить тарифы мобильных операторов в роуминге

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) просит проверить тарифы российских мобильных операторов в роуминге. Такое обращение в ФАС направила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Ее аналитики совместно с изданием «Рунет» провели исследование рынка таких услуг на основе публичных данных самих операторов. Выяснилось, что МТС, «МегаФон», Билайн и T2 предлагают купить у них тарифы с безлимитным интернетом, который на самом деле имеет ограничения.

«Выявлены материалы, в которых используются обозначения "безлимитный интернет", "без ограничений", а также близкие по смыслу обещания обычного или "домашнего" использования Интернета, при том что объем трафика на максимальной скорости конечен, после его исчерпания скорость снижается до 128–512 Кбит/с, а восстановление максимальной скорости в ряде случаев требует дополнительной оплаты», — говорится в обращении в ФАС.

«Мы обратили внимание на эту проблему, потому что это стало очень массовым явлением. Региональные отделения ФАС делали замечания операторам за то, что они называют эти услуги безлимитными, однако ситуация не меняется», — пояснил глава АППСИМ Владимир Зыков.

По его словам, очевидно, что это маркетинговый ход, который используется операторами для извлечения дополнительной прибыли, пишут «Известия».

«Мы мониторим большое количество жалоб пользователей на различных интернет- площадках, и видим очень серьезное недовольство потребителей», — отметил общественник.

 

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