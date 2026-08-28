 
Общество

Почти 60 псковичей обратились за медпомощью после укусов клещей за неделю

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С начала сезона 1979 человек обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, клещи покусали 58 человек в период с 17 по 23 августа.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

В топ-5 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей вошли:

  • Псков – 444;
  • Великие Луки – 324;
  • Опочецкий муниципальный округ – 120;
  • Псковский муниципальный округ – 117;
  • Невельский муниципальный округ – 115.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2471 клеща: снятых с людей – 1905, из объектов окружающей среды – 566.

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: клещевым вирусным энцефалитом – 0,10%, иксодовым клещевым боррелиозом – 27,83%, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,30%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,93%.

Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 16 случаев клещевого иксодового боррелиоза.

В городах Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

 

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