Почти 60 псковичей обратились за медпомощью после укусов клещей за неделю

С начала сезона 1979 человек обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, клещи покусали 58 человек в период с 17 по 23 августа.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

В топ-5 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей вошли:

Псков – 444;

Великие Луки – 324;

Опочецкий муниципальный округ – 120;

Псковский муниципальный округ – 117;

Невельский муниципальный округ – 115.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2471 клеща: снятых с людей – 1905, из объектов окружающей среды – 566.

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: клещевым вирусным энцефалитом – 0,10%, иксодовым клещевым боррелиозом – 27,83%, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,30%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,93%.

Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита, 16 случаев клещевого иксодового боррелиоза.

В городах Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.