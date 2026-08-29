Презентация Великих Лук прошла на выставке «Россия начинается здесь»

Презентация Великих Лук «Город сердцем молодой» прошла в рамках выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке сегодня, 29 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Открыл презентацию образцовый детский хор «Вдохновение» песней «Любимый город».

В праздничную программу вошли выступления образцовых хореографических коллективов «Жемчужина», «Белые росы», народного коллектива фольклорного ансамбля «Заряница», образцового коллектива театра моды «Абстракция», трио «ТриНити», группы «Ясно», Варвары Архиповой, Марии Степанниковой и образцового коллектива театра детской песни «Летний дождь».

«Сегодня и целую неделю работает павильон города Великие Луки. В этом году мы решили, что посвятим свой павильон воздухоплаванию, так как в этом году наш город, который считается столицей воздухоплавания, отметил 30-летие международной встречи воздухоплавателей», – сообщила председатель комитета по культуре Великих Лук Елена Савченко.

На выставке представлен павильон от Великих Лук, в котором можно увидеть памятный знак 30-летия воздухоплавания, корзину воздушного шара, аэростаты, костюмы пилота Екатерины Лариковой, а также картины учеников детской художественной школы имени Алексея Большакова и символы города. Помимо этого посетители могут поиграть в настольные игры и приобрести сувениры ручной работы.

«В этом году наш город отметил 860-летие. Наш древний, прекрасный город с богатой историей, мы гордимся нашей историей. Мы гордимся и понимаем, что история – это люди, которые делают эту историю, оставляют свой след в ней, поэтому мы гордимся нашими известными земляками. Мы гордимся объектами своего культурного наследия. Наша земля свято чтит память героя Советского союза Александра Матросова и Матвея Кузьмина. Ну и мы гордимся тем, что наш город – это промышленная столица, мы гордимся нашими предприятиями, которые сейчас помогают на СВО и оказываются неравнодушны к любому делу. Ну и, конечно, больше всего мы гордимся нашей молодежью. Сегодня мы приехали, представляли свой муниципалитет выступлением, которое подготовили молодые люди, наша прекрасная молодежь, которая занимается в творческих, танцевальных, вокальных коллективах, которая воспитывается прекрасными руководителями. Они изучают через песни и постановки историю нашего города, нашей малой родины», – сообщила председатель комитета по культуре Великих Лук Елена Савченко.

Выставка «Россия начинается здесь» приурочена к 82-летию Псковской области. Она продлится до 30 августа. На ней посетители могут ознакомиться с каждым муниципалитетом Псковской области, приобрести сувениры, уникальные изделия ремесленников и продегустировать традиционные блюда.