Клубкохвостик и обнимусик будут в детских бюллетенях на выборах в Псковской области

В дни голосования на выборах, с 18 по 20 сентября, в регионе откроются 207 детских уголков, где юные граждане смогут принять участие в «детском голосовании», сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Видео Избирательной комиссии Псковской области

«Пока родители будут делать свой важный выбор, их дети смогут окунуться в атмосферу праздника», - пояснили в облизбиркоме.

В первом «детском голосовании» ребята смогут проголосовать за необычных персонажей. Среди кандидатов - клубкохвостик, обнимусик, пушо-хвостик, светлолапочка и ушастик-слушастик. Тем самым голоса детей помогут определить, кто из этих необычных зверьков станет народным любимцем.

«Ждем вас на избирательных участках. Приходите всей семьей!» — призвали в облизбиркоме.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября.