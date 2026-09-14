 
Общество

Клубкохвостик и обнимусик будут в детских бюллетенях на выборах в Псковской области

0

В дни голосования на выборах, с 18 по 20 сентября, в регионе откроются 207 детских уголков, где юные граждане смогут принять участие в «детском голосовании», сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Видео Избирательной комиссии Псковской области

«Пока родители будут делать свой важный выбор, их дети смогут окунуться в атмосферу праздника», - пояснили в облизбиркоме. 

В первом «детском голосовании» ребята смогут проголосовать за необычных персонажей. Среди кандидатов - клубкохвостик, обнимусик, пушо-хвостик, светлолапочка и ушастик-слушастик. Тем самым голоса детей помогут определить, кто из этих необычных зверьков станет народным любимцем.

«Ждем вас на избирательных участках. Приходите всей семьей!» — призвали в облизбиркоме.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026