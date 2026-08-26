Детское голосование организуют на избирательных участках в Псковской области

Детское голосование будет организовано на многих избирательных участках, а каждый впервые голосующий на настоящих выборах 18-летний избиратель получит уникальные подарки, рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии отметил, что современная молодежь редко ходит на выборы: «Но у Избирательной комиссии Псковской области руки не опускались. Мы проводили ежегодные социологические исследования, где спрашивали у молодых ребят, почему они не ходят на выборы, что побудит их прийти и проголосовать, какой кандидат был бы им интересен. Мы об этом разговаривали с ребятами и пришли к выводу, что сейчас молодежь знает, когда проходят выборы и как можно проголосовать с помощью дистанционно-электронного голосования».

Игорь Сопов поделился, что на основе проведенных исследований Избирком Псковской области решил заранее воспитывать будущего избирателя: «Три года назад мы открыли детские уголки на каждом избирательном участке. Малыши могли прийти с родителями, и пока они голосуют, дети могли поиграть в специальном уголочке. Там были тематические раскраски про выборы, потом ребята могли посмотреть, как опускается бюллетень в ящик для голосования. В этом году мы пошли дальше: малыши, которые придут на избирательные участки в Псковской области с родителями, помимо того, что смогут поиграть, также получат шарик и смогут принять участие в детском голосовании».

Председатель облизбиркома подробно рассказал об организации детского голосования: «Будут фантастические зверушки, за которых дети смогут проголосовать. Это очень красивые, яркие картинки. И мы решили, что детей надо воспитывать с "молодых ногтей", чтобы они имели понимание, что такое опустить бюллетень в избирательный ящик. Это для нас важно».

Также Игорь Сопов отметил, что ребят старше 14 лет Избирательная комиссия Псковской области привлекает в качестве волонтеров на участках: «Мы спросили у ребят, что их побуждает прийти на выборы. Они ответили, что прежде всего мнение и позиция их родителей. Если родители не ходят на выборы, молодежь тоже не ходит, а если ходят, то и они готовы идти на выборы. Также мы спрашивали, какие современные политические и культурные лидеры Псковской области могут побудить ребят прийти на избирательный участок. Чаще всего они выбирали губернатора Псковской области: его мнение и приглашение повлияло бы на их поход на избирательные участки. Поэтому мы подготовили специальную листовку в этом году для впервые голосующих по Псковской области. В ней написано "Твой первый голос". Кстати, ребята из Молодежной избирательной комиссии сами разрабатывали эту листовку, мы им дали полную свободу творчества».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области уточнил, что в этом году каждый впервые голосующий получит обложку для паспорта, кардхолдер и брелок: «Любой из впервые голосующих получит подарок, даже если, например, человек живет в Порхове, а учится в Пскове и проголосует через ДЭГ. Он голосует с помощью дистанционного голосования, показывает представителям Избиркома Псковской области транзакцию о том, что он проголосовал, тогда в избирательной комиссии подарок обязательно отдадут».

«Мы считаем, что с молодежью надо работать планово. Каждый год предлагать новые интересные моменты, благодаря которыми они пошли бы на избирательные участки», — заключил Игорь Сопов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.