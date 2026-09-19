Эпоха ожившего прошлого. История ролевого и реконструкторского движения на Псковщине. Часть 3

Псковская Лента Новостей продолжает цикл статей об истории ролевого и реконструкторского движений на Псковщине. В предыдущей публикации мы проследили за тем, как в регионе появились первые реконструкторы - люди, которые стремились оживить историю, воссоздавая одежду, оружие и быт прошлых веков. За несколько лет они прошли большой путь - от компаний увлеченных энтузиастов до полноценных клубов и крупных фестивалей, которые вызвали у публики настоящий ажиотаж. Сегодня же мы поговорим о времени расцвета движения реконструкторов - когда вокруг него сложилось большое сообщество, а исторические фестивали стали собирать сотни участников и тысячи зрителей. А также посмотрим, чем занимались в эти годы ролевики - несмотря на то, что движение стало менее массовым, оно продолжало жить: проводились новые игры, появлялись новые сообщества и организаторы. У одних движение набрало невиданный прежде размах, другие уже переживали спад - но и те, и те продолжали искать новые формы.

Исторический праздник "Воевода Шуйский", 2017 год

В прошлый раз мы остановились на том, что 2008 год стал переломным для обоих движений - по мнению организатора игр Сергея Салмина, именно тогда пути реконструкторов и ролевиков окончательно разошлись. С тех пор каждое из сообществ стало развиваться полностью самостоятельно. И, если ролевые игры собирали все меньше людей, то исторические фестивали, наоборот, переживали время максимального подъема. После 2007 года, который отметился сразу тремя крупными событиями - «Ледовым побоищем», «Исаборгом» и «Железным градом» - реконструкция получила мощный толчок. Клубов и участников становилось больше, фестивали проходили один за другим, а интерес публики к ним только рос.

Именно в 2008 году в реконструкцию пришел Василий Мизгирев, который до сих пор остается одним из заметных участников движения на Псковщине. В отличие от многих местных реконструкторов, с ролевыми играми он связан не был. Толчком для начала деятельности для него стало первое «Ледовое побоище», но темой воссоздания культуры и быта Средневековья он заинтересовался гораздо раньше, еще в 1990-е годы.

«Когда я увидел фестиваль “Ледовое побоище”, то понял, что на территории Псковщины что-то появляется, и тогда мне стало интересно. Но к реконструкции я впервые пришел намного раньше, и было это в Москве, в 1994-1995 годах. В те годы Александр Белов [писатель, один из идеологов славянского неоязычества — прим. ред.] проводил там секцию славяно-горицкой борьбы, то есть он изучал, как дрались древние славяне. Эти люди еще не были реконструкторами, но и ролевиками тоже не были. Они проверяли на себе, как можно было применять средневековое оружие - стреляли из лука, сражались на мечах. Но конкретно в той секции, в которую я ходил, изучались боевые приемы, то есть драка древних славян. Вот так я и пододвинулся к теме реконструкции. Только из-за того, что я учился в академии, был офицером, мне не всегда доводилось бывать на занятиях. Поэтому так получилось, что я прикоснулся к этой теме, но глубоко ей не занимался. Глубоко я начал заниматься, когда уже непосредственно в Пскове столкнулся с фестивалем “Ледовое побоище”», - поясняет Василий Мизгирев.

В 2008 году он познакомился с одним из новгородских реконструкторов, который в то время проживал в Пскове, и вступил в его клуб. А через полгода, в 2009 году, основал собственное объединение, получившее название «Труворов крест». Специализировался новый клуб в основном на эпохе викингов - времени, когда на Руси правили первые князья. Однако на этом Василий Мизгирев не остановился. «В 2010 году, выступая в Академии туризма, я призывал молодежь начать активно заниматься реконструкцией и предложил осуществить на Псковщине три исторических проекта: "Хельга", "Довмонт" и "Воевода Шуйский". На этой встрече познакомился с Андреем Таскаевым, и его заинтересовали эти проекты», - рассказывает он.

В итоге все три инициативы были воплощены в жизнь. Первый фестиваль «Хельга» состоялся уже в июле 2010 года и прошел в Выбутах - на легендарной родине княгини Ольги. Организацией Василий Мизгирев занимался вместе с Андреем Таскаевым - псковским богословом, краеведом и экскурсоводом. Концепцию мероприятия они описывали так: «Фестиваль воссоздает времена становления древнерусского государства, его переход от язычества к Православию в лице нашей землячки Великой княгини Российской Ольги и посвящен как традициям, культуре повседневной жизни, так и воинским обычаям». Для гостей праздника устроили ярмарку с украшениями, посудой и изделиями ручной работы, а в харчевне предлагали блюда, приготовленные по старинным рецептам. Зрители могли понаблюдать за состязаниями лучников, показательными сражениями и выступлениями фольклорных коллективов. В тот год «Хельга» собрала не так много участников и публики, как другие фестивали, - о ней еще мало кто знал. Однако с тех пор мероприятие стало ежегодным - оно не проводилось лишь в ковидный 2020-й год.

Фестиваль "Хельга", 2013 год

Клуб Василия Мизгирева «Труворов крест» просуществовал до 2015 года. Тогда его молодой состав отделился и основал свое объединение, получившее название «Чертог Раса». После этого набор новых участников в «Труворов крест» прекратился, и клуб фактически перестал существовать, а его бывший руководитель продолжил свою деятельность как реконструктор-одиночка.

Время реконструкторов

«Хельга» стала далеко не единственным новым фестивалем, который появился на Псковщине в те годы. С конца 2000-х по конец 2010-х годов в регионе провели целый ряд реконструкторских мероприятий, многие из которых существуют до сих пор.

В 2009 году клуб «Орден» организовал «Вольный Псков» - первый фестиваль, который прошел на территории регионального центра. «Тогда управление культурой администрации Пскова нас очень хорошо поддерживало, давало какие-то финансовые средства. И в рамках дня города мы делали свой фестиваль на Гремячей горе», - рассказывает глава клуба Игорь Бухаров.

После 2009 года «Вольный Псков» долгое время не проводился - руководитель «Ордена» несколько лет жил и работал в Санкт-Петербурге. Затем он вернулся в Псков и решил возродить фестиваль. Впервые в обновленном формате он прошел в 2016 году - снова на Гремячей горе. Во многом это событие было похоже на другие подобные мероприятия - гости оказывались в окружении множества людей в старинных костюмах, наблюдали за рыцарскими сражениями и лучными турнирами, покупали интересные сувениры на ремесленной ярмарке. Но были и отличия - тогда на фестивале состоялся турнир по скандболу - командной игре эпохи Средневековья, которая считается историческим аналогом и предшественником современного регби. «Вольный Псков» прошел в городе еще три раза: в 2017, 2018 и 2019 годах. После ковидного 2020-го года фестиваль больше не проводился.

Фестиваль "Вольный Псков", 2016 год

Другим заметным событием в реконструкторской жизни стал исторический праздник «Довмонт Псковский», посвященный одному из самых известных и почитаемых князей нашего города. Идею его организовать подал Василий Мизгирев, а Андрей Таскаев воплотил ее в жизнь - впервые мероприятие состоялось в 2012 году на территории Довмонтова города в кремле. Тогда оно прошло в формате ярмарки с мастер-классами и выступлениями реконструкторов. Праздник понравился горожанам и после этого начал проводиться каждый год, становясь все более масштабным и зрелищным. Главным отличием «Довмонта Псковского» от других исторических фестивалей стал его центральный герой - сам князь, выезжающий к зрителям на коне. Его роль практически каждый год играет глава клуба «Плесков-Град» Борис Колесников.

Исторический праздник "Довмонт Псковский", 2015 год

В 2016 году Василий Мизгирев и Андрей Таскаев организовали в Пскове еще один исторический праздник - «Воевода Шуйский». Он был посвящен 435-летию обороны города от войск Стефана Батория и руководителю этой обороны, князю Ивану Шуйскому. Местом проведения мероприятия выбрали Покровский угол - именно он принял на себя главный удар армии польского короля. Гости праздника могли посетить ремесленный и исторический дворы, послушать фолк-музыку, пострелять в лучном тире. А для школьников в этот день проводили бесплатные экскурсии по местам, связанным с осадой, - их посетили не менее 200 детей. Впоследствии праздник «Воевода Шуйский» также стал регулярным и проводится каждый год.

Исторический праздник "Воевода Шуйский", 2017 год

При этом подобные мероприятия в эти годы проходили не только в Пскове - реконструкторы проводили их и в других городах области. В 2016 году одним из них стал военно-исторический фестиваль «Великолукские рубежи», который прошел в Великих Луках в дни празднования 850-летия города. Для южной столицы области это было особенно масштабное событие: праздник собрал участников более чем из 15 регионов России, а также из Латвии и Беларуси. В отличие от большинства псковских фестивалей, посвященных Древней Руси и Средневековью, «Великолукские рубежи» перенесли зрителей в XVII–XVIII века. В крепости разместился лагерь реконструкторов, а участниками стали пехотные подразделения, стрельцы, польская шляхта, представители шведской и шотландской армий. Гости рассматривали военную форму и снаряжение того времени, чеканили монеты, дегустировали квас и медовуху. Главным же событием стала эффектная реконструкция ночного боя - со стрельбой из пушек и оружия.

Фото: Марина Кулешова

Кроме того, в регионе продолжали проводить самые первые местные фестивали, о которых мы рассказывали подробнее в предыдущей части цикла. Для Изборска хорошей летней традицией стали «Исаборг» и «Железный град». А вот «Ледовое побоище» локацию сменило - в 2009 году оно прошло не только на горе Соколиха, но и в деревне Кобылье Городище, а с 2010 года стало проводиться в деревне Самолва. Причина переезда была проста - организаторы решили перенести фестиваль поближе к предполагаемому месту сражения, чтобы придать ему максимальную достоверность.

Фестиваль "Ледовое побоище" в Самолве, 2010 год. Фото: ВК-сообщество "КИРиФ ОРДЕН. г. ПСКОВ"

Помимо новых фестивалей, в регионе появлялись и новые клубы. Одним из них стал уже упоминавшийся «Чертог Раса», состав которого выделился из клуба «Труворов крест» в 2015 году. Во главе объединения встал Александр Бойчук. Своей специализацией реконструкторы выбрали эпоху викингов - IX–XI века. Главным отличием участников «Чертога Раса» от других псковских клубов стал интерес к водным походам и реконструкции плавания на исторических судах. К Ганзейским дням 2019 года они построили собственную ладью и вместе с ней присоединились к общему лагерю реконструкторов у слияния Великой и Псковы. А после праздника стали ходить на ней в походы - например, однажды отправились по Великой к Талабским островам.

Еще раньше, в 2013 году в городе появился другой клуб - «Псковская вольница» с Олегом Яхонтовым во главе. Участники этого объединения занимаются более поздним периодом, XIII–XIV веками - историей противостояния Руси и Орды, а также историей Псковской и Новгородской земель. Выбранные исторический промежуток и тематика позволяют им воссоздавать образы не только жителей Древней Руси, но и золотоордынцев. Однако в клубе отмечают, что приветствуют любые направления реконструкции.

От мечей - к пулеметам

Параллельно с реконструкцией Древней Руси и Средневековья в Псковской области развивалась и другая линия - воссоздание событий Великой Отечественной войны. Ей тоже посвящали отдельные фестивали и мероприятия. Одним из них стала военно-историческая реконструкция «Прорыв линии “Пантера”», которая с 2009 года проходит в деревне Холматка Островского района, на территории мемориального комплекса «Линия Сталина». Место выбрали неслучайно: именно здесь в июле 1941 года советские бойцы несколько дней сдерживали атаки немецких танков, замедлив их продвижение к Пскову и Ленинграду. А в июле 1944 года советские войска прорвали расположенную здесь немецкую оборонительную линию «Пантера» - это событие открыло им дорогу на Берлин. Во время реконструкции зрителям показывают эпизоды боев, в которых участвует техника времен Великой Отечественной войны, звучат выстрелы и артиллерийские залпы. А вокруг поля боя разворачивается военный лагерь, где можно увидеть форму, оружие и быт солдат того времени. Пару лет назад этот фестиваль сменил свое название и сейчас известен как «Островский рубеж».

Военно-историческая реконструкция «Прорыв линии “Пантера”», 2017 год

Еще одной площадкой для реконструкции событий Великой Отечественной стало урочище Подчерничье близ деревни Сергино Палкинского района. Фестиваль «Оборона советского ДОТа в июле 1941 года» здесь прошел дважды - в 2010 и 2011 годах. Организаторами выступили музей-заповедник «Изборск» и региональная общественная организация «Эпоха» из Санкт-Петербурга. Первую реконструкцию провели 117 участников из 14 клубов, ее посмотрели около двух тысяч человек. Уже через год масштаб вырос: в бою участвовали около 150 реконструкторов, а число зрителей превысило три тысячи. Основой сценария стали реальные события первых дней июля 1941 года, когда советские войска, оставив Остров, пытались остановить противника на подступах к Пскову. Зрители могли понаблюдать, как немецкая моторизованная дивизия штурмовала настоящий ДОТ, построенный еще в 1939 году. В 2011 году бой развернули сразу на трех площадках и растянули на час. Особенно большое впечатление на гостей произвели макет деревни, которую сожгли немцы, и 25 взрывов, устроенных специалистами «Ленфильма».

Фестиваль «Оборона советского ДОТа в июле 1941 года», 2010 год

Игра продолжается

Пока реконструкторское движение переживало свой расцвет - появлялись новые клубы, один за другим проходили фестивали и исторические праздники, - ролевое сообщество, наоборот, становилось все менее массовым. Кто-то из ролевиков ушел в реконструкцию, кто-то нашел для себя другие увлечения, а кто-то просто устал от игр. Один из лидеров движения Сергей Салмин в 2008 году взял паузу в организации ролевок. В 2011-м он снова вернулся к этому занятию, но ненадолго:

«Последний раз мы делали большую игру в 2012 году. И поняли, что все устали - выехали в лес и уснули. Решили, что спать мы можем и тут [речь идет о здании псковского археологического центра, которое стало «базой» для части псковских ролевиков - прим. ред.]».

После этого он продолжил заниматься только боевкой - занятиями по историческому фехтованию, которые до сих пор проходят в парке Строителей, рядом с археологическим центром.

Однако, несмотря на то, что ролевая жизнь стала гораздо менее насыщенной, она не остановилась полностью. На Псковщине продолжали организовывать новые игры. Так, в 2012 году в Пскове прошла игра «Тайный город», которая была посвящена циклу книг Вадима Панова в жанре городского фэнтези. «Проект был реализован без отрыва от города Пскова и повседневной жизни его обитателей. Игра в жизни, жизнь в игре - в этом была фишка. Мне кажется, формат был весьма удачен. Каждый определял меру, степень и глубину погружения в эту историю самостоятельно», - вспоминает активная участница движения и организатор игр Ясена Лебедева в ВК-сообществе «Ролевые игры. Псков». Специально для мероприятия организаторы создали тайный форум в сети, на котором участники общались, назначали встречи и даже проводили сделки. «Помимо небольших личных игровых встреч, стычек и прочей движухи было три основных события, на которых можно было посмотреть на других и себя показать. Открывал историю Бал зеленого дома, в середине была встреча от Темного двора и завершал историю орденский Турнир. Кажется, тогда в 2012 году в одном проекте собралось наибольшее количество игроков из Пскова!», - делится Ясена Лебедева.

Новые заметные события в псковском ролевом движении произошли уже в конце 2010-х годов. В городе появились сразу два новых организатора игр. Одной из команд стали ролевики, проводившие игры по вселенной «Сталкера». Изначально она выросла из повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и ее экранизации Андрея Тарковского. В книге сталкерами называли людей, которые нелегально проникали в опасную и полную аномалий Зону, чтобы искать и выносить оттуда необычные артефакты. Позже образ сталкера получил новое развитие благодаря серии компьютерных игр «S.T.A.L.K.E.R.», действие которых происходит в Чернобыльской зоне отчуждения. Псковские ролевики перенесли эту атмосферу в свои игры: участники выезжали за город, на заброшенные полигоны и исследовали пустующие здания, стараясь погрузиться в мир «Зоны». При этом в процессе игры они использовали страйкбольные приводы - стреляли друг в друга пластиковыми шариками.

Фото: ВК-сообщество "Сталкер Легенды Зоны (г. Псков)"

Еще одним, довольно неожиданным организатором ролевых игр стал Псковский центр конного туризма. Примерно в то же время, когда в городе появились мероприятия по вселенной «Сталкера», сотрудники центра начали проводить ролевые игры верхом на лошадях. Участники отправлялись в поход по окрестностям Изборска и прямо в дороге погружались в средневековую историю: соревновались в метании копья и стрельбе из лука, фехтовали верхом и проходили полосу препятствий.

Фото: ВК-сообщество «Конный поход "По полям и лесам Изборска"»

«Вообще в России уже довольно много конных клубов, которые проводят именно ролевые игры на лошадях, потому что ты сел на коня - ты спортсмен, ты наездник. А если ты при этом еще и герцог, или ковбой, или индеец - это же совсем другая история. Это гораздо более захватывающим делает любой поход, любое приключение, когда подключается фантазия», - комментирует это направление ролевых игр Ясена Лебедева.

В Псковской области основное развитие этот формат получил уже после пандемии - тогда конные ролевые игры стали проводить заметно активнее.

К концу 2010-х годов реконструкторское движение, пережившее свой расцвет, начало постепенно идти на спад. На фестивалях становилось меньше участников и зрителей, а сами мероприятия перестали быть для псковичей чем-то новым и необычным. У ролевиков же спад начался гораздо раньше - еще в конце 2000-х - начале 2010-х годов. Движение стало менее массовым, но не исчезло. А в конце десятилетия у него появились новые организаторы, вдохнувшие в ролевую жизнь свежие силы.

А затем наступил 2020 год, ставший своеобразным рубежом для обоих движений. Пандемия на время остановила культурную жизнь и сделала проведение массовых мероприятий невозможным. После нее часть событий уже не вернулась, а другие изменили формат. Так закончились 2010-е, которые для реконструкторов стали временем расцвета, а для ролевиков - периодом постепенного перехода к более камерному формату. Впереди их ждало новое десятилетие - с новыми вызовами и начинаниями.

Елизавета Левадная