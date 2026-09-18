Фотофакт: Крестьяне михайловского барина Пушкина осваивают ДЭГ

В погожие дни самого начала осени у деревенских жителей — жаркая урожайная страда, когда от поля или огорода надолго не оторвёшься. «Пушкинские крестьяне» из деревни Бугрово осваивают ДЭГ.

В первый день голосования. Музей «Пушкинская деревня». Фото из официального сообщества музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.

Напомним, с 18 по 20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва.

Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.