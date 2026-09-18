Трехдневное голосование стартовало сегодня в Псковской области

Первый день в рамках Единого дня голосования стартовал в Псковской области сегодня, 18 сентября.

567 избирательных участка открылись в 8.00 и закроются в 20.00. Голосование будет трехдневным и завершится 20 сентября в 20.00.

В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва.

Также состоится три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

По состоянию на 1 июля в Псковской области в выборах примут участие 490 185 человека. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние псковичи на одном из избирательных участков в регионе, либо с применением дистанционного электронного голосования.

Для участия в дистанционном голосовании зарегистрировались 53 791 человек. В нем, в отличие от очного, голосовать можно круглосуточно.

Общественные наблюдатели будут работать на всех 567 избирательных участках региона в дни голосования.

Депутатов Госдумы избирают по смешанной пропорционально-мажоритарной системе: 225 избираются по спискам, 225 - по одномандатным округам. Федеральный список каждой партии состоит из общефедеральной части и региональных групп, в которые входят один или несколько регионов.

В утвержденном ЦИК бюллетене 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди».

В 150-м Псковском одномандатном избирательном округе на кресла депутатов Госдумы претендуют девять кандидатов: партия «Единая Россия» выдвинула Александра Козловского, от КПРФ - Дмитрий Михайлов, от ЛДПР - Антон Минаков, от партии «Новые люди» - Игорь Романов, от партии «Справедливая Россия» - Наталья Тудакова, от партии «Родина» - Павел Бикташев, от «Партии пенсионеров» – Михаил Иванов, от партии «Зеленые» Кирилл Сорокин, от партии «Яблоко» - Евгений Васильев.

По итогам выборов в Государственную Думу в Псковской области в 2021 году пятипроцентный барьер преодолели пять политических партий: «Единая Россия» - 39,86% голосов, КПРФ - 21,63%, «Справедливая Россия» - 9,10%, ЛДПР - 8,63%, «Новые люди» - 6,24%.

По одномандатному избирательному округу №148 победителем был признан кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский, набравший 38,56% голосов.

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь пройдут по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам) и станут одними из самых конкурентных в стране по числу участвующих в них партий - в бюллетени для голосования по партийным спискам включены восемь политических объединений:

Псковское областное отделение «Единой России»;

Псковское региональное отделение ЛДПР;

Псковское областное отделение КПРФ;

Псковское региональное отделение «Справедливой России»;

Псковское областное отделение партии «Новые люди»;

Псковское региональное отделение партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Псковское региональное отделение коммунистической партии «Коммунисты России»;

Псковское областное отделение партии «Родина».

На 26 депутатских мандатов в Законодательном Собрании Псковской области претендуют 437 человек.

Напомним, с 1 июня 2026 года Псковское областное Собрание депутатов изменило наименование и стало Законодательным Собранием Псковской области.

Выборы депутатов Псковского областного Собрания предыдущего VII созыва состоялись 19 сентября 2021 года. Депутатский корпус был сформирован по смешанной системе, но сократился до 26 человек: 13 округов и 13 партийных мандатов. Явка на выборах составила 43,63%.

Партия «Единая Россия» получила в 2021 году квалифицированное большинство: кандидаты-единороссы одержали победу во всех 13 одномандатных округах, ещё шесть мест получили в результате распределения партийных мандатов. В итоге в состав фракции «Единая Россия» вошли 19 депутатов. У КПРФ, как и прежде, был второй результат - три партийных мандата. Ещё четыре политических объединения получили по одному мандату: «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Депутаты сформировали шесть фракций.

На первой сессии 30 сентября 2021 года председателем был избран Александр Котов.