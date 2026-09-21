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Большинство респондентов ПЛН предпочитают «народные» средства и методы для борьбы с гриппом

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53% респондентов Псковской Ленты Новостей не будут делать сезонную прививку от гриппа. Большинство читателей не против вакцинации, однако предпочитают «народные» средства и методы. В опросе приняли участие 259 человек.

9% участников голосования оказались убежденными антипрививочниками. Они считают вакцины «вселенским злом» и никогда ни от чего не прививаются. 

При этом почти треть аудитории (30,5%) подходят к процедуре ответственно и делают прививки ежегодно, не отмечая сильных побочных эффектов. Еще 4% хотели бы вакцинироваться, но часто откладывают процедуру. Все еще раздумывают и взвешивают все «за» и «против» вакцинации лишь 3.5% респондентов. 

Сравнивая результат этого опроса с аналогичным, проведенным на сайте ПЛН в прошлом году среди 298 респондентов, можно заметить небольшой рост приверженцев «народной медицины» и снижение процента как антипрививочников, так и сторонников ежегодной вакцинации. В целом отношение псковичей к прививкам от гриппа за год сильно не изменилось. 

Результаты опроса доказывают, что прививка - личное дело каждого: для одних - обязательная мера защиты, для других - лишний риск, который можно заменить проверенными народными средствами.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Нужно ли продолжить украшать Псков новыми арт-объектами, как на площади Победы?

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