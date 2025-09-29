Общество

Большинство респондентов ПЛН отказывается прививаться от гриппа

48.7% респондентов Псковской Ленты Новостей не хотят прививаться от гриппа, больше предпочитая «народные» средства и методы. Это следует из опроса, в котором приняли участие 298 человек.

33,6% респондентов на вопрос о планах делать прививку ответили: «Обязательно буду (уже сделал)», отметив, что регулярно прививаются и не сталкиваются с серьезными побочными эффектами от гриппа. При этом 12,8% участников голосования заявили, что являются противниками вакцин и никогда не прививаются.

Неопределившиеся граждане разделились: 1,4% пока раздумывают над решением, а 3,5% признались, что ежегодно упускают подходящий момент для вакцинации.

Исходя из опроса, можно сделать вывод, что несмотря на усилия системы здравоохранения главным барьером для вакцинации против гриппа является не активный антипрививочный настрой, а широко распространенное предпочтение альтернативных методов защиты и, возможно, обесценивание рисков самого заболевания.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Удобен ли единый платежный документ?