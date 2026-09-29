 
Общество

В России предлагают полностью запретить продажу вейпов

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Запрет на производство, ввоз и розничную торговлю вейпами предлагают ввести на федеральном уровне. С просьбой разработать соответствующий законопроект в правительство, Минфин и Минздрав обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). 

Изображение сгенерировано нейросетью

Общественники отмечают, что действующие нормы, позволяющие регионам по собственной инициативе вводить ограничения на своей территории, не обеспечивают эффективного противодействия курению. Продукция при этом может легально продаваться в других субъектах, а затем свободно перемещаться в регионы, где действует запрет.

«Складывается регуляторный разрыв внутри страны и в рамках ЕАЭС. Казахстан (2024 год), Узбекистан и Киргизия (2025-й) уже установили полный запрет оборота электронных сигарет. РФ остается крупнейшей юрисдикцией региона, сохраняющей легальный оборот, что также создает риск использования российского рынка как перевалочного узла», — обращают внимание в ОПИ.

При этом общественники выражают обеспокоенность ростом популярности вейпов среди российской молодежи. Согласно документу, в 2023–2024 годах распространенность их употребления среди подростков в возрасте 15–17 лет достигла 27%.

Также в документе они указывают на последнее совместное исследование ученых из семи западных университетов, которые пришли к выводу, что употребление таких электронных сигарет высококанцерогенно и провоцирует рост и развитие рака полости рта и рака легких, пишут «Известия»

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