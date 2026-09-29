Псковский женский клуб увеличил аудиторию с пяти до 850 участниц за три года

Число посетительниц Псковского женского клуба «Женский интерес» выросло с 5–6 человек до 850 женщин за три года работы, а сообщество клуба в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает уже 900 подписчиков. Об этом сообщил начальник Кадрового центра по Пскову и Псковскому округу Алексей Василев в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Алексей Василев рассказал, что клуб открылся 14 апреля 2023 года и развивался под эгидой национального проекта «Демография», а сейчас продолжает работу в рамках нацпроекта «Кадры». «Когда мы в первый год открыли женский клуб, на наши мероприятия приходили 5–6 человек, а в нашем сообществе на конец 2023 года было порядка 50 человек. Сейчас в нашем сообществе уже 900 человек, причём достаточно активных: они предлагают новые форматы, отвечают на наши вопросы, если мы что-то спрашиваем в рамках сообщества», - уточнил Алексей Василев.

Начальник кадрового центра пояснил, что женские клубы появились как ответ на конкретные барьеры, с которыми женщины сталкиваются на рынке труда. «Цель — повышение качества жизни женщин через создание возможностей для развития трудового потенциала, совместное преодоление факторов, мешающих этому развитию, повышение экономической независимости и самореализации, формирование уверенного поведения на рынке труда и снятие психологического напряжения при трудоустройстве», - разъяснил Алексей Василев.

Он отметил, что клуб не ограничивает аудиторию конкретными категориями. «Это должна быть девушка от 14 лет и до бесконечности. Она необязательно должна быть безработной, то есть это могут быть женщины, которые работают и хотят снять какую-то психологическую нагрузку либо узнать что-то новое», - добавил Алексей Василев.

Клуб проводит мастер-классы по живописи, лепке из глины, созданию текстильных брошей, арт-терапию, мотивационные тренинги, интерактивные беседы, лекции и встречи с экспертами. Среди спикеров выступают психологи, врачи, коучи, художницы, тренеры, представители органов власти и женщины-предприниматели. В среднем клуб организует два мероприятия в месяц, но в сентябре провёл уже четыре. К мероприятиям также подключаются районные кадровые центры и новые регионы России - ЛНР и ДНР.

<Алексей Василев сообщил, что клуб планирует расширять онлайн-форматы и гибридные мероприятия для девушек из районов Псковской области, а также увеличивать количество спикеров. Все мероприятия проходят бесплатно по адресу: улица Коммунальная, 71а.

Записаться можно через сообщество «Женский клуб "Женский интерес"» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: 29-22-79.