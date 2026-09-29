Псковский женский клуб подключает к встречам участниц из ЛНР и ДНР

Женский клуб «Женский интерес» при Псковском кадровом центре использует гибридный формат встреч и подключает к мероприятиям женщин из ЛНР и ДНР. Об этом сообщил начальник Кадрового центра по Пскову и Псковскому округу Алексей Василев в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«Форматы у нас разные. Есть мастер-классы — практические занятия, например, по живописи, лепке из глины, созданию текстильных брошей, а также арт-терапия. Проводим мотивационные тренинги, интерактивные беседы, интенсивы, лекции и встречи с экспертами», - рассказал гость студии.

Начальник кадрового центра обратил внимание на гибридный формат работы. «Есть у нас такой гибридный формат: спикер транслирует какую-то информацию для женщин, которые пришли к нам в кадровый центр, а также подключаются районные кадровые центры. Мы активно работаем и с новыми регионами Российской Федерации: ЛНР и ДНР часто подключаются к нашим мероприятиям и подключают своих женщин», - пояснил Алексей Василев.

Он также перечислил категории спикеров, которые выступают в клубе. «У нас есть психологи, врачи (недавно у нас был практикующий врач-онколог — это очень животрепещущая информация для женщин), коучи, терапевты, художницы, мастера своего дела, тренеры, инструкторы. Также к нам приходят выступать представители органов власти и женщины-предприниматели», - сообщил Алексей Василев.

«Есть у нас ещё такой орган при женском клубе — женсовет. Мы собираем его два раза в год: в начале года, примерно в январе-феврале, и ближе к четвёртому кварталу обсуждаем мероприятия, которые будем проводить», — рассказал Алексей Василев. Он отметил, что женсовет выполняет руководящую функцию. «Мне в силу моего пола сложно понять, какие темы сейчас интересны женщинам. Поэтому темы мы выбираем разные и отталкиваемся ещё от обратной связи в сообществе женского клуба "Женский интерес“. Женщины и девушки пишут нам, предлагают свои темы и форматы. Сейчас, учитывая, что у нас достаточно много подписчиков, к нам обращаются и сами спикеры, которые готовы прийти и что-то рассказать или показать», - пояснил он.

Алексей Василев уточнил, что у клуба есть две обязательные даты для проведения мероприятий. «Это дни беременных — 7 апреля и 7 октября. В эти дни нам нужно проводить мероприятия, связанные либо с темами, интересными беременным или молодым мамам. А так мы никак не ангажированы и имеем право выбирать темы, которые действительно интересны нашим слушательницам и тем, кто к нам приходит», - указал он.