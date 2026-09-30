В Невельской МБ появился новый 17-ти местный шаттл для пациентов

Автопарк Невельской межрайонной больницы пополнился современным 17-местным автобусом. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач учреждения Олеся Голубева, теперь поездки на обследования и прием к врачам станут для пациентов гораздо комфортнее.

Как отметила Олеся Голубева, новый шаттл — это не просто транспорт, а полноценный помощник в организации медицинской помощи. Автобус будет курсировать по нескольким важным маршрутам: доставлять сельских жителей на диспансеризацию и профосмотры, возить пациентов к узким специалистам в Великие Луки, а также обеспечивать трансфер между филиалами больницы для проведения необходимых исследований.

«Наша главная задача — сделать медицину доступной для каждого, независимо от того, как далеко от райцентра живет человек. Этот автобус — важный шаг к тому, чтобы путь к здоровью стал для наших пациентов проще и быстрее», — подчеркнула главврач.

Приобретение стало возможным благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее сообщалось, что помимо Невельской межрайонной больницы, ключи от нового транспорта вручили еще семи учреждениям.