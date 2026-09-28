Новые Lada Largus закупили для восьми больниц Псковской области

20 отечественных автомобилей марки Lada Largus комплектации «Медицинская служба» общей стоимостью 45,75 млн рублей приобрели для медучреждений Псковской области в рамках федеральных проектов. Церемония вручения ключей прошла 28 сентября на территории парковки около Псковской областной клинической больницы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Константин Красильников / ПЛН
Автомобили, оснащенные медицинским оборудованием, медицинскими изделиями и расходными материалами, предназначены для оказания неотложной и паллиативной медицинской помощи. Их передали сегодня в восемь медицинских учреждений региона, где есть отделения и кабинеты неотложной и паллиативной помощи.
С приветственным словом выступил губернатор региона Михаил Ведерников: «В Псковскую область поступило уже 250 автомобилей на общую сумму более 200 млн рублей. Это крайне важно для того, чтобы помощь нашим пациентам оказывалась своевременно, качественно, а врачи и медицинский персонал работали в комфортных условиях. Мы эту работу, безусловно, будем продолжать», - заявил он.
Также губернатор отметил, что передача автомобилей происходит на обновлённой парковке, по поводу которой было очень много жалоб: «Теперь она сделана, будет комфортно и сотрудникам приезжать, и посетителям. Поэтому всех поздравляю и с удовольствием вручаю ключи».
Ключи от медицинских автомобилей вручили:
- главному врачу Невельской межрайонной больницы Олесе Голубевой
- главному врачу Псковской детской городской поликлиники Эльвире Мелех
- главному врачу Псковской межрайонной больницы Елене Уткиной
- и. о. главного врача Псковской городской поликлиники Альбине Ханбабаевой
- главному врачу Островской межрайонной больницы Гайку Хачатряну
- заместителю главного врача Порховской межрайонной больницы Ольге Воронцовой
- заместителю главного врача Детской областной клинической больницы Наталье Терзиди
- главному врачу Псковской областной клинической больницы Евгению Панферову
В настоящее время медицинские учреждения оформляют документы по постановке автомобилей на учет в ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко после церемонии вручения ключей пригласила медиков осмотреть новые автомобили.
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