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Новые Lada Largus закупили для восьми больниц Псковской области

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20 отечественных автомобилей марки Lada Largus комплектации «Медицинская служба» общей стоимостью 45,75 млн рублей приобрели для медучреждений Псковской области в рамках федеральных проектов. Церемония вручения ключей прошла 28 сентября на территории парковки около Псковской областной клинической больницы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Автомобили, оснащенные медицинским оборудованием, медицинскими изделиями и расходными материалами, предназначены для оказания неотложной и паллиативной медицинской помощи. Их передали сегодня в восемь медицинских учреждений региона, где есть отделения и кабинеты неотложной и паллиативной помощи.

С приветственным словом выступил губернатор региона Михаил Ведерников: «В Псковскую область поступило уже 250 автомобилей на общую сумму более 200 млн рублей. Это крайне важно для того, чтобы помощь нашим пациентам оказывалась своевременно, качественно, а врачи и медицинский персонал работали в комфортных условиях. Мы эту работу, безусловно, будем продолжать», - заявил он. 

Также губернатор отметил, что передача автомобилей происходит на обновлённой парковке, по поводу которой было очень много жалоб: «Теперь она сделана, будет комфортно и сотрудникам приезжать, и посетителям. Поэтому всех поздравляю и с удовольствием вручаю ключи».

Ключи от медицинских автомобилей вручили:

  • главному врачу Невельской межрайонной больницы Олесе Голубевой
  • главному врачу Псковской детской городской поликлиники Эльвире Мелех
  • главному врачу Псковской межрайонной больницы Елене Уткиной
  • и. о. главного врача Псковской городской поликлиники Альбине Ханбабаевой
  • главному врачу Островской межрайонной больницы Гайку Хачатряну
  • заместителю главного врача Порховской межрайонной больницы Ольге Воронцовой 
  • заместителю главного врача Детской областной клинической больницы Наталье Терзиди
  • главному врачу Псковской областной клинической больницы Евгению Панферову

В настоящее время медицинские учреждения оформляют документы по постановке автомобилей на учет в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

 

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко после церемонии вручения ключей пригласила медиков осмотреть новые автомобили. 

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Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Гаращенко Марина Валерьевна

Гаращенко Марина Валерьевна

Министр здравоохранения Псковской области

Панферов Евгений Сергеевич

Панферов Евгений Сергеевич

Главный врач Псковской областной больницы.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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