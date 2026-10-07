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Магнитная буря сегодня: магнитосфера Земли может выйти из-под контроля

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Земля может оказаться под влиянием остаточных возмущений, вызванных недавней активностью Солнца сегодня, 7 октября.

Изображение сгенерировано нейросетью

Прогнозы специалистов расходятся: одни источники говорят о спокойной магнитосфере, другие предупреждают о слабом геомагнитном возмущении. Окончательная ясность появится только к вечеру.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 7 октября ожидается слабое возмущение геомагнитного поля с солнечной активностью на уровне 4 баллов по индексу Kp. При этом вероятность спокойного состояния магнитосферы вырастет до 73%, возбуждению отводится около 20%, а возможность магнитной бури снижается до 7%.

Однако другие источники придерживаются иной точки зрения. По данным сервиса my-calend.ru, 4 балла магнитной бури действовали на Земле с 00:00 5 октября до 21:00 6 октября. Центр прогнозирования космической погоды NOAA также допускает достижение уровня G1, но в течение вчерашнего дня, тогда как на 7 октября геомагнитное поле, по данным американского ведомства, должно оставаться спокойным.

По данным ИКИ РАН, 8 октября ожидается слабая магнитная буря уровня G1 — первая в этом месяце. На следующий день солнечная активность уменьшится, но магнитосфера останется возбуждённой, и у метеозависимых могут сохраняться недомогания. С 10 по 14 октября Солнце подарит передышку, а уже 15-го числа вновь ожидается геомагнитное возмущение, пишет «МК на Сахалине».

 

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